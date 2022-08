Startseite/Welt/ LIV-Golfer sind nicht willkommen, wenn sie zurückgekrochen kommen LIV-Golfer sind nicht willkommen, wenn sie zurückgekrochen kommen

Es scheint ein sehr guter Tag für die PGA Tour zu sein, da sie schnell und deutlich darauf reagiert haben, dass LIV Golf hereingekommen ist und versucht hat, ihren Milchshake zu trinken . Nach einem Treffen nur für Spieler mit den größten Namen der Tour wurden große Änderungen angekündigt, darunter 12 „erhöhte Events“ mit der Absicht, auf 50 in den kommenden Jahren größere Geldbörsen und der PIP-Bonuspool steigt auf $ 50 Mio. und ein Ertragssicherungsprogramm. Rory McIlroy und Tiger Woods kündigten auch Pläne für eine techniklastige Golfliga mit Events zur Hauptsendezeit am Montag an. Nichts davon wäre möglich gewesen, ohne dass Greg Norman und sein Kader von Draufgängern das Problem forciert hätten. Wenn sie aus irgendeinem Grund dachten, die PGA hätte nicht ein paar Tricks im Ärmel, nun, es wäre einfach eine weitere Fehleinschätzung unter einer Reihe von Fehleinschätzungen.

Und ob Sie möchten, dass LIV gedeiht oder stirbt, es steht außer Frage, dass die Flucht aus der PGA ein erhebliches Risiko darstellte. Selbst der klügste Optimist sollte einige anhaltende Bedenken hinsichtlich der langfristigen Lebensfähigkeit der Liga haben, und es war für mich persönlich ein bisschen schockierend, dass sich so viele Golfer in ihrer Entscheidung sicher genug gefühlt haben, sich in eine Situation zu begeben, in die sie niemals zurückkehren können das größte Spiel der Stadt. Ein solches Szenario wäre die größte Fehleinschätzung von allen.

Jeder, der die Hoffnung hegt, dass die Tür offen stehen könnte, damit er zurückkehren kann, wenn diese Zeit kommt, sollte wahrscheinlich die Erwartungen zurücksetzen.

Während seiner Presseverfügbarkeit heute Morgen wurde PGA Commissioner Jay Monahan gefragt, ob er die Suspendierungen für LIV-Spieler aufheben und sie wieder willkommen heißen würde.

„Nein“, sagte er. „Sie sind der LIV Golf-Serie beigetreten. Sie sind diese Verpflichtung eingegangen. Für die meisten von ihnen sind sie mehrjährige Verpflichtungen eingegangen. Ich habe die ganze Zeit klar gesagt: Jeder Spieler hat eine Wahl, und ich respektiere ihre Wahl. Wir haben es geschafft. Wir haben unseres gemacht. Wir werden mit den Dingen fortfahren, die wir kontrollieren und stärker und stärker werden.“

Das klingt nicht nach einer Person, die von einer solchen Entscheidung schwer belastet ist.

