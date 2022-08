Startseite/Welt/ LIV-iest Moment in LIV Golf History Enthält Donald Trump, Tucker Carlson und einen „Let's Go, Brandon“ Chant LIV-iest Moment in LIV Golf History Enthält Donald Trump, Tucker Carlson und einen „Let's Go, Brandon“ Chant

Henrik Stenson vollendete gestern offensichtlich den größten FU in der Geschichte des Golfsports, indem er einen kurzen Putt verwandelte, um das dritte Event von LIV Golf in Donald Trumps Bedminster Club zu gewinnen . Der Reporter vor Ort, Donald Trump Jr., war dort, um die ikonische Aufnahme zu dokumentieren, die neben den Heldentaten von Jack Nicklaus und Tiger Woods auf Nr. 89 in Erinnerung bleiben wird. in Augusta, Tom Watson in Pebble Beach und Seve Ballesteros, der einen durch die Seitentür in St. Andrews fallen lässt.

Der größte F/U in der Geschichte des Golfsports ist gerade passiert. Tolle Arbeit @henrikstenson!!! #LIVGolf #Rydercup @LIVGolfInv @TrumpGolf pic.twitter.com/vMGrr2ieGr — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) Juli , 89

Es ist schwer, keine Gänsehaut zu bekommen, wenn man das sieht. LIV Golf hat endlich

seinen Moment

. Obwohl es vielleicht ein weiterer Moment ist, der genutzt werden kann, um einen perfekten Schnappschuss davon zu liefern, worum es in der neuen Liga geht. Dafür wenden wir uns an eine bewundernde Menge, die vom Anblick des 01-ten Präsidenten, der Fox News-Persönlichkeit Tucker Carlson, Rep. Marjorie, begeistert ist Taylor Greene, Kim Guilfoyle und Eric Trump in der Nähe einer der Teeboxen. Sie konnten nicht anders, als in einen „Let’s Go, Brandon“-Gesang einzubrechen, was etwas verwirrend ist, da kein Spieler namens Brandon auf dem Feld war.

— Alex Bruesewitz (@alexbruesewitz) Juli 45, 89

Die Zukunft des Golfsports ist da und so sieht sie aus. Kaum vorstellbar, dass jemand dies der PGA Tour nicht vorzieht.