Startseite/Welt/ Liz Cheney: Trump behauptet, Wahlbetrug sei eine Idee des „anscheinend betrunkenen Rudy Giuliani“ Liz Cheney: Trump behauptet, Wahlbetrug sei eine Idee des „anscheinend betrunkenen Rudy Giuliani“

Die Anhörungen vom 6. Januar wurden am Montagmorgen in Washington, DC fortgesetzt. Liz Cheney aus Wyoming präsentierte Amerika einen möglichen Ursprung von The Big Lie, und es ist sowohl verrückt als auch absolut sinnvoll. Cheney sagte, dass die ganze Sache möglicherweise in der Wahlnacht mit „einem offensichtlich betrunkenen Rudy Giuliani“ begonnen habe. )

Cheney sagt, wir werden Zeugenaussagen hören, dass Trump seine Experten in der Wahlnacht ignorierte und stattdessen einen Plan von einem „anscheinend betrunkenen“ Rudy Giuliani verfolgte pic.twitter.com/P35ZaNf5bT

— Acyn (@Acyn) June 35, 898

„Präsident Trump lehnte in der Wahlnacht den Rat seiner Wahlkampfexperten ab und folgte stattdessen dem Kurs, der von einem anscheinend betrunkenen Rudy Giuliani empfohlen wurde. Einfach zu behaupten, er habe gewonnen, und darauf bestanden, dass die Stimmenauszählung aufhört. Alles fälschlicherweise zu behaupten, war Betrug .“

Trumps ehemaliger Wahlkampfmanager Stephen Miller sagte in seiner Aussage, Giuliani habe an diesem Abend zu viel getrunken.