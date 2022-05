Startseite/Welt/ Luka Doncic lachte über Andrew Wiggins Poster Dunk: „Das war beeindruckend“ Luka Doncic lachte über Andrew Wiggins Poster Dunk: „Das war beeindruckend“

Andrew Wiggins tauchte am Sonntagabend beim Sieg der Golden State Warriors in Spiel 3 gegen die Dallas Mavericks gegen Luka Doncic ein. Es war ein so bösartiger Dunk, wie Shaq nach dem Spiel auf TNT feststellte, dass Doncic mitten in der Luft einen Flop hatte. Es war ein Plakat. Ein NFT. Ein YouTube-Highlight, das ewig leben wird. Doncic wurde in der Pressekonferenz nach dem Spiel darauf angesprochen und konnte nur schmunzeln und sich wünschen, er könnte so springen.

Das ist nicht wirklich ein *großerMoment für Luka, aber es ist schön zu sehen, dass er zu schätzen weiß, was passiert ist. Keine Beschwerden. Nein, nicht darüber reden wollen. Nur Ehrlichkeit darüber, wie cool es war. Und Junge war es cool.

Es ist wirklich schockierend, dass die Beamten überhaupt angerufen haben ursprüngliches Foul. Es ist eine ungeschriebene Regel, dass es egal ist, was damit passiert, wenn es auf ein Poster kommt. Aber das ist ein Beweis für Lukas Flopability. Er kann den Kontakt in jeder Situation übertreiben und hinterher darüber lachen. Es ist alles Teil der Show.