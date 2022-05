Startseite/Welt/ Luka Doncic setzt seine Nachsaison-Brillanz fort Luka Doncic setzt seine Nachsaison-Brillanz fort

Luka Doncic ist nur 23 Jahre alt, aber er ist bereits eine Playoff-Legende. In seiner dritten Nachsaison hat sich Doncic als einer der statistisch besten Spieler der NBA-Geschichte etabliert. Er hat dies dieses Jahr fortgesetzt, indem er in den ersten beiden Runden unglaubliche Zahlen aufstellte.

Es ist erwähnenswert, dass Doncics Teamkollegen von den Dallas Mavericks ihm während dieser Zeit nicht viel geholfen haben seine drei Reisen nach der Saison. Abgesehen von einigen bemerkenswerten Ausnahmen hat er den Dienstplan größtenteils selbst getragen. Deshalb hat er während seiner nur Playoff-Spiele gespielt vierjährige Karriere. Aber in dieser Zeit durchschnittlich 31. 8 Punkte, 9,2 Rebounds, 8,8 Assists und 1,3 Steals in 36. 8 Minuten pro Spiel. Er schießt 47.6 Prozent aus dem Feld und 36.2 Prozent aus dem 3-Punkte-Bereich. Sein Punktedurchschnitt pro Spiel liegt nur hinter Michael Jordan (31.5) in der NBA-Geschichte.

Diese Zahlen sind umwerfend und noch verblüffender, wenn man merkt, dass Doncic immer noch nur

. In dieser Saison hat er seine Nachsaison-Meisterschaft fortgesetzt.

Bisher in sieben Spielen während der 2022 Nachsaison, Doncic durchschnittlich 31.3 Punkte, 9,9 Rebounds, 7,4 Assists und 1,4 Steals in 36.1 Minuten pro Spiel. Er schießt 47 Prozent vom Feld und 35.8 Prozent von jenseits des Bogens. Und diese Zahlen sind in Serie gegen die Utah Jazz und die Phoenix Suns gekommen. Er sammelt keine Zahlen zu Teams, die es kaum in die Playoffs geschafft haben. Dies alles, während er sich mit den anhaltenden Auswirkungen einer Wadenzerrung befasst, die er am Ende der regulären Saison erlitten hat.

Selbst wenn die Mavericks verlieren, war Doncic brillant. In Spiel 1 gegen die Suns fiel Dallas 86-86, aber der Star des Teams erzielte 36 Punkte, 23 Rebounds und acht Assists in 44 Protokoll. Bei einer Niederlage in Spiel 2 entschied er sich für 31, fünf und sieben in 36 Protokoll.

Die Mavericks haben die stark favorisierten Suns in vier Spielen mit 2:2 unentschieden. Wenn kein anderer Spieler Doncic und Jalen Brunson konsequent hilft, besteht fast keine Chance, dass Dallas Phoenix schlägt. Aber selbst wenn die Mavs verlieren, können wir nicht ignorieren, was Doncic tut.

Schon in jungen Jahren zeigt sich Doncic als Elite-Nachsaison-Performer. Der Typ, der ein Team zu einer Meisterschaft tragen könnte. Die Mavericks müssen ihm nur Hilfe suchen.

