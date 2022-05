Startseite/Welt/ Luka Doncic wird von den Sonnen gekocht Luka Doncic wird von den Sonnen gekocht

Die Phoenix Suns sahen aus wie der Moloch, vor dem alle letzte Nacht Angst hatten, als sie die Dallas Mavericks demolierten, 475-81, in der Playoff-Serie der zweiten Runde mit 2:0 in Führung gehen. Devin Booker scheint sich vollständig von dem Kniesehnenproblem erholt zu haben, das ihn in Runde 1 störte, und Chris Paul macht Chris Paul-Sachen. Wie das Sprichwort sagt, beginnt eine Serie nicht wirklich, bis jemand auf der Straße gewinnt, aber Dallas sieht hoffnungslos unterlegen aus, selbst wenn Luka Doncic durchschnittlich ist 40 Punkte, 7,5 Assists und 8,5 Rebounds in den ersten beiden Spielen.

In der Luka-Ära war Offensive bei den Mavs jedoch nie wirklich das Problem. Es geht um die Verteidigung, den Teil des Spiels, der Doncics Generationentalent nicht ganz zeigt. Der slowenische Superstar kam bestenfalls als unterdurchschnittlicher Verteidiger in die Liga und ist in seinen drei Spielzeiten nicht viel besser geworden. Doch Jason Kidd hat eine Formel freigeschaltet, die die Mavericks in ein Top verwandelt hat Verteidigung in seiner ersten Saison an der Seitenlinie, die darin besteht, alles zu vertauschen und Doncic auf dem am wenigsten bedrohlichen Spieler auf dem Boden zu verstecken.