Startseite/Welt/ Luke Voit durfte gegen einen Positionsspieler schlagen und es ist ein Wunder, dass jemand nicht verletzt wurde Luke Voit durfte gegen einen Positionsspieler schlagen und es ist ein Wunder, dass jemand nicht verletzt wurde

Kein wirklicher Pitcher im Kader der Chicago Cubs hatte gestern Abend viel Erfolg damit, die Schlagmänner der San Diego Padres in den Ruhestand zu versetzen, da die Besucher ein 16-5 führen ins neunte Inning. Also blieb nichts anderes übrig, als dem First Baseman Frank Schwindel zu erlauben, den Hügel zu nehmen und in die Verrücktheit zu steuern. Dies bot Luke Voit die Gelegenheit, stressfrei gegen jemanden zu kämpfen, der reine Eiter warf, und der Schläger zögerte nicht, Kapital zu schlagen. Darunter eingebettet ist die pure Gewalt, die Voit Wrigley entgegenbrachte, als alle nur versuchten zu lachen.

Ich bin kein Typ für große Zahlen, aber wenn Sie sich damit beschäftigen, stellen Sie fest, dass dieser Ball die Platte mit 78 mal der Geschwindigkeit verließ, mit der er eingetreten ist. Für den neutralen Beobachter ist es äußerst befriedigend, wenn ein Spieler ein Angebot zerstört, das niemals hätte geworfen werden dürfen und nur existiert, weil die Ligaregeln vorschreiben, dass alle neun Innings gespielt werden müssen.

Zum Glück landete dieser Ball im Auge des Schlägers und nicht in der Brust eines armen Fans. Das Pitchen von Positionsspielern macht Spaß und Spiel, bis jemand einen auf halbem Weg zu Gurnee trifft.

78