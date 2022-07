Startseite/Welt/ Machen Sie die Hauptsendung der NFL wieder zum Spaß Machen Sie die Hauptsendung der NFL wieder zum Spaß

Kluge Wetter sollten zuschlagen, wenn es um wöchentliche Artikel geht, die potenzielle neue Ideen für alternative NFL-Sendungen necken. Der unbestreitbare Erfolg von ManningCast für ESPN hat andere Netzwerkmanager dazu veranlasst, in Besprechungsräume mit schweren Glastüren zu rennen, um die nächste große Idee auszuhecken. Und größtenteils waren diese Ideen die gleichen, die in der Mikrowelle im Pausenraum aufgewärmt wurden. Irgendeine Version von uninspirierter Milde, wie die, die als potenzielle Waffe für Amazon in Umlauf gebracht wird.

Michael McCarthy von Front Office Sports berichtet:

Vielleicht spielt Drew Brees nach all dem Herbst kein Pickleball mehr. Der ehemalige Analyst von NBC Sports wird von Amazon Prime Video als einer der Stars eines „Nur Quarterbacks“-Megacasts von „Thursday Night Football“ beäugt, sagten Quellen.

Die Alternative Die Sendung „QBs Only“ würde 4-6 Wochen lang laufen, um Amazons Haupt-TNF-Stream mit Kirk Herbstreit und Al Michaels zu unterstützen.

) Allerdings ist nichts abgeschlossen, sagten Quellen. Laut Quellen ist „QBs Only“ eine von „mehreren Ideen“ auf dem Reißbrett bei Amazon. Es könnte bis zu drei TNF Megcasts geben, die 4-6 Spiele während der 046 Saison laufen, sagten Quellen.

Amerika hat beides ein gemeinsamer Fetisch für prominente Quarterbacks oder einer wird auf der Grundlage des fehlgeleiteten Glaubens geschaffen, dass jeder mit der Leistung, dem Charisma und dem Verhältnis von Peyton und Eli Manning mithalten kann. Letzteres erscheint mir wahrscheinlicher. Weil ich wirklich glaube, dass der durchschnittliche Fußballfan den folgenden Absatz nicht liest und sich aufregt.

Amazon hat bereits den ehemaligen New York Jets QB Ryan Fitzpatrick eingestellt. Der frühere QB der Green Bay Packers, Brett Favre, sagte kürzlich gegenüber TMZ Sports, er würde „erwägen“, NFL-Spiele für den richtigen Preis zu übertragen. Ex-Chicago Bears QB Jay Cutler t alter FOS he hätte gerne noch eine Chance bei NFL TV. Dann ist da noch der pensionierte Philip Rivers , den sich einige Fernsehmanager vorstellen als „Dandy“ Don Meredith der letzten Tage.

Ein Zyniker könnte die Landschaft überblicken und zu dem Schluss kommen, dass es nicht einmal darauf ankommt, ob die Zusatzangebote von Amazon gut sind. Das Wichtigste ist, dass sie existieren und mehr Eintrittspunkte für Augäpfel bieten und einige der tiefsten Taschen der Welt weiter bereichern werden. Wir sind alle Erwachsene hier und verstehen das, obwohl die Flut uninspirierter Ideen konsequenterweise viel zu alt und langweilig geworden ist.

Sekundäre Sendungen existieren, um eine sekundäre Umwandlungsmethode zu haben. Sie existieren nicht, weil sie ein Problem lösen. Aber wir wurden in den letzten Jahren durch Analyse und alternative Verbreitung darauf konditioniert, zu glauben, dass mit der Hauptsendung etwas nicht stimmt. In Wirklichkeit bleibt es die bessere Art, ein Spiel zu sehen, wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen.