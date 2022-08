Startseite/Welt/ Machen Sie dies einfach zum Werbespot für Major League Baseball Machen Sie dies einfach zum Werbespot für Major League Baseball

Sagen Sie, was Sie über die Fans der Detroit Tigers wollen, aber wir haben bemerkenswert sonnige Gemüter. Das alte Heimteam kann drei Jahrzehnte lang drei Mal hintereinander oder mit einem 25 prozentualen Clip verlieren, und sobald es irgendeine Art von Kompetenz gibt, Der Comerica Park wird voller Baseball-hungriger Loyalisten sein. Dazwischen gibt es immer mal wieder ein Spiel zum Chillen und überteuertes Bier konsumieren, teilweise von tollen Plätzen direkt hinter der Zuschauertribüne. Das ist die Szene, in der sich dieser Tanktop-Enthusiast letzte Nacht wiedergefunden hat, als eine Knallfliege vom Himmel in seinen sehr vollen Bierbecher fiel. Dann wurden die Dinge wirklich interessant.