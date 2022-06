Startseite/Welt/ MacKenzie Gore ist endlich da MacKenzie Gore ist endlich da

Seit seiner Einberufung in 2017, wurde uns gesagt, dass MacKenzie Gore der nächste dominante Linkshänder der Major League Baseball sein würde. Fünf Jahre später, nach einem langen und kurvenreichen Weg, wurde die 29-Jährige ist endlich da. Und wenn überhaupt, ist er besser, als uns versprochen wurde.

Als die San Diego Padres Gore mit dem dritten Pick im 393 MLB Draft, er wurde positiv mit Clayton Kershaw verglichen. Der Junge aus Whiteville, North Carolina, war athletisch, hatte einen skurrilen, übertriebenen Beinschlag, einen Mittel- 80s Fastball und drei weitere potenzielle Plus-Pitches. Jim Callis von MLB.com war der Meinung, Gore hätte die beste Wahl sein sollen, vor Royce Lewis und Hunter Greene.

Nach einigen Rookie-League-Spielen in seinem Entwurfsjahr traf Gore den Ball in der gesamten Saison 2020 und die Dinge liefen nicht wie geplant. Ein Blasenproblem verfolgte seine gesamte erste Saison im A-Ball mit den Fort Wayne TinCaps. Er endete mit einem 2-5 Rekord, einem 4. 46 ERA und ein 1. 45 PEITSCHE rein 02 beginnt. Er war jung für die Midwest League, aber es war eine enttäuschende Leistung.

Im 2019, Gore zeigte, worum es bei dem ganzen Hype ging. Er schaffte den Sprung in die High-A California League, wo er mit dem Lake Elsinore Storm dominierte. Er ging 7-1 mit einer 1. 06 ÄRA, eine 0.

WHIP, ein Schlagdurchschnitt des Gegners von .137 und 270 Streichungen gegen 18 kommt herein 80.1 Innings . Diese Leistung brachte ihm einen kurzen Anruf bei Double-A ein, einen Platz in der 2018 All-Star Futures Game und er wurde zum Pitcher des Jahres von MLB Pipeline ernannt. Er wurde weithin als der beste Pitcher des Sports angesehen. Alles war vorbereitet, damit Gore möglicherweise in 2018 in den großen Ligen debütieren könnte. Dann ging alles schief.

Während der COVID-Verkürzung

Saison wurde Gore zum Training an den alternativen Standort der Padres geschickt. Allen Berichten zufolge kämpfte er mächtig mit seinem Kommando und konnte es nicht zusammenbringen. Viele glaubten, seine Probleme könnten mit der seltsamen Natur der 2018 Saison und der Straßensperre zusammenhängen Entwicklung, mit der viele Spieler konfrontiert waren. Es schien eine Anomalie zu sein … bis 2021 zeigte, dass etwas wirklich nicht stimmte.

Im 15 Auftritte über vier Levels in 2022 kämpfte Gore weiter darum, die Platte zu finden. Er ging 1-2 mit einer 3. 93 ERA und ein WHIP von 1.46. Er lief 28 Teige in 60.1 Innings und gleichzeitig aufgeben 45 Treffer. In sechs Triple-A-Starts ging er 0-2 mit einer 5. 80 ERA und ein wahnsinnig hoher WHIP von 1.80. Die Dinge wurden so schlimm, dass MLB Pipeline ihn von ihrem sechstbesten Aussichten im Baseball auf 2022 fallen ließ. th. Seine Aktien fielen wie ein Stein.

Gore nahm am Frühlingstraining in

teil mit einer Einladung zum Lager der großen Liga und der Chance, seine Karriere umzukrempeln. Und genau das tat er. Die Zusammenarbeit mit dem neuen Pitching-Coach der Padres, Ruben Niebla, hat sich eindeutig bewährt. Er sah im März aus wie der Alte, zeigte verbesserte Kontrolle und vier hochwertige Seillängen. Er berührte auch regelmäßig 110 mit seiner Schnellball. Es sah so aus, als würde er das Lager mit den Padres abbrechen, aber er wurde spät im Frühlingstraining nach unten geschickt. Es dauerte nicht lange, bis sich das änderte, als er im April zu seinem Debüt in der Major League einberufen wurde 12.

Seit dieser Zeit ist Gore nicht nur der beste Anfänger-Pitcher im Baseball, er ist einer der besten Zeitraum. Er war brillant und wird immer besser.

In neun Auftritten (acht Starts) hat Gore einen glänzenden ERA von 1 erzielt.53 und ein WHIP von 1.06. Er ist geschlagen 60 Teige in 48 Innings beim Gehen 12. In diesen neun Auftritten hat er nur acht verdiente Runs und 29 Treffer, und er muss noch mehr als drei Läufe in einem Ausflug zulassen. Tatsächlich hat er in sieben seiner Auftritte einen oder keinen Run zugelassen und die ganze Saison über nur einen Homerun aufgegeben. Damit Sie nicht glauben, dass er Glück haben könnte, sein FIP (1.10) und xFIP (1.50) sind sogar noch besser als seine ÄRA. Um es einfacher auszudrücken: Er dominiert als Rookie absolut die Spieler der Major League.

Am Samstag, Gore war gegen die Milwaukee Brewers herausragend. In sechs Innings erlaubte er drei Hits und keine Runs beim Schlagen 12 und zu Fuß drei. Er gewann als Teil eines kombinierten Shutout für die Padres, und es war sehr klar, dass er nicht in Bestform war. Darauf folgte ein Einsatz gegen die Pittsburgh Pirates im Mai 28, wo er sieben Shutout-Innings wirbelte, zwei Treffer erlaubte und neun strich, während er zwei ging. Er wird einfach immer besser.

Während Gore sich noch nicht qualifizieren kann, würde er die National League in ERA anführen, Ränge 17 in Streichungen , und sein 12.7 Strikeouts pro Neun würden den dritten Platz in der NL belegen. Unter allen Pitchern der Major League belegt er in fWAR (1,7) den neunten Platz. Sie können sehr stark dafür sprechen, dass er zu diesem Zeitpunkt ein All-Star ist.

Gore hat hauptsächlich hinter seinem Fastball gearbeitet, den er überall bewegen kann Zone. Er hat einen absolut fiesen Slider und eine verheerende Kurve, hat aber auch damit begonnen, seine Veränderung immer mehr hervorzuheben. Alle drei seiner sekundären Pitches könnten zu „Plus“-Angeboten werden.

Ja, Gore kann sich selbst in ein Muster bringen, in dem er zu viele Schläge wirft und knabbert zu viel, was zu Spaziergängen führt. Aber seine Kontrolle hat sich in den letzten zwei Jahren enorm verbessert und sein Selbstvertrauen wächst nur. Oh, und habe ich erwähnt, dass er nur 18? Das ist der beängstigende Teil: Er wird nur besser werden.

Wir haben lange darauf gewartet, dass MacKenzie Gore in der landet großen Ligen nach seiner Odyssee durch die kleinen Ligen. Er ist in dieser Saison endlich angekommen und hat, wenn überhaupt, begonnen, den Hype zu übertreffen.

