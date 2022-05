Startseite/Welt/ Mad Dog nickt glücklich, als Stephen A. Smith zufällige Basketballspieler nennt Mad Dog nickt glücklich, als Stephen A. Smith zufällige Basketballspieler nennt

Chris Russo hatte heute seinen wöchentlichen Auftritt bei First Take. . Normalerweise, wenn er und Stephen A. Smith zusammen in einem Raum vor den Kameras stehen, wird es intensiv. Es gibt Meinungsverschiedenheiten und Geschrei und all das Zeug, das Sie von diesen beiden Titanen der Sportmedien erwarten.

Aber nicht heute. Nein, heute hat Stephen A. Smith etwas anderes ausprobiert. Anstelle einer Konfrontation entschied er sich, Mad Dog zu beruhigen, indem er Typen nannte.