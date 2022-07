Startseite/Welt/ Madison Bumgarner geht auf Dumb Rant, als er sich nach den guten alten Zeiten sehnte Madison Bumgarner geht auf Dumb Rant, als er sich nach den guten alten Zeiten sehnte Madison Bumgarner schlug neun und gab letzte Nacht nur zwei Läufe in acht Innings der Arbeit auf, als der letztplatzierte Arizona Diamondbacks den letztplatzierten Washington schlug Staatsangehörige, 7-2. In Anbetracht der Einsätze und der Punktzahl könnte man meinen, es gäbe nicht viel zu beanstanden für den berühmt temperamentvollen Bumgarner. Und doch stand er nach seiner dominierenden Leistung vor seinem Spind und nannte Victor Robles einen Clown, weil er es gewagt hatte, im 8. Inning einen Homerun zu sehen. „Der Typ ist ein Clown.“ Madison Bumgarner mochte es nicht, dass Victor Robles seinen Homerun bewunderte, während er im 8. Platz groß im Minus war. pic.twitter.com/wf0jMyUjcl

„Der Typ ist ein Clown . Goll-ly. Keine Schande. Keine Schande. Es ist zum Beispiel 7-1, du hast deinen dritten Homer des Jahres geschlagen und du benimmst dich wie Barry Bonds, der den Rekord bricht. Mach es sauber. Es ist mir egal, ob ich den Lauf aufgeben soll . Verdammt, wir haben 7-2, 8-2 gewonnen, was auch immer es war. Es ist frustrierend. Ich bin der alte mürrische Typ, ich weiß, aber solche Sachen sind früher nicht passiert. Jetzt ist es, es ist lächerlich .“

Was zum Teufel ist er überhaupt darüber reden? Alter Typ? Früher nicht passiert? Madison Bumgarner ist 30 Jahre alt. In 2022, seiner ersten vollen Saison in den großen Ligen, wurde David Ortiz der erste gesunde Spieler Nehmen Sie 30+ Sekunden, um die Basen in einem Homerun-Trab zu runden. Er ist nicht gerade ein alter Mann, der eine Wolke anschreit. Er ist ein junger Mann, der sich fragt, warum Wolken nicht neonpink sind wie in seiner Kindheit. Robles seinerseits verdrehte nur die Augen, weil Bumganer das immer tut.