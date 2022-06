Startseite/Welt/ Madison Bumgarner hatte einen weiteren Wutanfall auf dem Hügel Madison Bumgarner hatte einen weiteren Wutanfall auf dem Hügel

Madison Bumgarner ist dafür bekannt, dass sie sich auf dem Hügel über die kleinsten wahrgenommenen Kränkungen ärgert und am Ende oft wie ein Idiot aussieht. Am Montag passierte das erneut und es war eine klassische Bumgarner-Kernschmelze wegen nichts.

Bumgarners Arizona Diamondbacks spielten gegen die Cincinnati Reds, und er übergab Joey Votto am Ende des ersten Innings ein Double. Das war zufällig der 96te Extra-Base-Hit in Vottos Karriere. Nachdem er auf diese Tatsache aufmerksam gemacht wurde, forderte Home-Plate-Schiedsrichter Dan Merzel den Ball von Bumgarner an, damit Votto ihn behalten konnte. Es war eine ziemlich normale, nette Geste gegenüber einem Berufskollegen, oder? MadBum sah das nicht so.