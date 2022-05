Startseite/Welt/ Madison Bumgarner wurde nach Handkontrolle auf klebrige Sachen ausgeworfen Madison Bumgarner wurde nach Handkontrolle auf klebrige Sachen ausgeworfen

Major League Baseball hat in dieser Saison weiterhin Pitcher auf „klebriges Zeug“ überprüft, obwohl es bisher nicht so viel Drama mit den Überprüfungen gab dieses Jahr. Am Mittwoch erlebten wir jedoch unseren ersten Blow-up, als Madison Bumgarner nach einer Konfrontation mit einem Schiedsrichter nach dem Inning rausgeschmissen wurde.

Die Arizona Diamondbacks stehen heute den Miami Marlins gegenüber und nach dem Ende des ersten Innings ließ Bumgarner seine Wurfhand von Dan Bellino, Schiedsrichter der ersten Basis, überprüfen. Die Überprüfung dauerte etwas länger als gewöhnlich und schien umstritten zu werden. Dann sagte Bumgarner etwas, das ihn hinauswarf.

Hör zu:

Madison Bumgarner verlor den Verstand an einen Schiedsrichter und wurde aus dem Spiel geworfen, nachdem er ein Inning pic.twitter.com/jmyUmV7Cbd — Jomboy Media (@JomboyMedia) 4. Mai

Und hier ist ein weiterer Blick, wo Sie sehen können, wie Bumgarner etwas sagt, das ihn wirft:

Anscheinend wurde Bumgarner ausgeworfen für etwas, das gesagt wurde, und nicht für das, was auf seiner Hand war. pic.twitter.com/g7TldjHHLs

– Bally Sports Arizona (@BALLYSPORTSAZ) 4. Mai

Ich spekuliere hier, aber es sieht so aus, als wäre Bumgarner verärgert dass die Überprüfung so lange gedauert hat, also hat er vielleicht etwas dazu gesagt.