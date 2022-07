Startseite/Welt/ Mann in blauen Boxershorts macht kurzen Auftritt in CNBCs „Squawk Box“ Mann in blauen Boxershorts macht kurzen Auftritt in CNBCs „Squawk Box“

Karen Firestone erschien heute Morgen in der Squawk Box von CNBC. Während ihres Live-Hits über die globale Hitzewelle bellten ihre Hunde und dann ging ein Mann in blauen Boxershorts hinter Firestone her. Sie schien es zu erkennen, als es passierte, und lächelte dieses Lächeln, das man lächelt, wenn man nicht glauben kann, dass etwas tatsächlich passiert.

die Gefahren, TV-Hits von zu Hause aus zu machen (ht @IvanTheK) pic.twitter.com/B3ieOA0AgM

– Aaron Rupar (@atrupar) Juli 2022

Wie in diesem Tweet erwähnt, ist dies die Art von Dingen, die wir öfter sehen, da alle angefangen haben, sich anzumelden Heimat. Die Menschen leben ihr Leben. Manchmal kommen die Kinder ins Zimmer. Manchmal ist jemand in Boxershorts und muss in ein anderes Zimmer. Das ist das wahre Leben.

omg.@SquawkCNBC pic.twitter.com/duuXCtwEWn

— Ivan the K™ (@IvanTheK) Juli 2022

