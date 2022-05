Startseite/Welt/ Marcell Ozuna schlägt mit drei geraden Bällen zu, während die MLB-Ump-Show weitergeht Marcell Ozuna schlägt mit drei geraden Bällen zu, während die MLB-Ump-Show weitergeht

Schiedsrichter der Major League Baseball sind Menschen, und das ist Teil des Spiels. Aber gelegentlich sind sie wirklich schlimm und müssen dafür gerufen werden (schaut in deine Richtung, Angel Hernandez). Das war am Mittwoch der Fall, als die Streikzone von Brian O’Nora sich dem Glauben widersetzte.

Die Atlanta Braves standen den New York Mets gegenüber, und in der Spitze des vierten Innings trat Marcell Ozuna an die Platte. Ozuna sah drei Stellplätze von Mets-Starter Tylor Megill. Alle drei befanden sich eindeutig außerhalb der Schlagzone. Ozuna hat sie zu Recht genommen. O’Nora rief alle drei Strikes an und rief Ozuna an.

Ein Home-Plate-Schiedsrichter zu sein ist kein leichter Job, aber aufleuchten. Niemand kann diese Anrufe verteidigen. Vielleicht könntest du den ersten entschuldigen, weil er heruntergefallen ist und die Zone spät verfehlt hat, aber die nächsten beiden waren nicht einmal annähernd.

2022 Es ist schwer genug, MLB-Pitching zu treffen, das macht das Leben in der Box nur exponentiell schwieriger.

