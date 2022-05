Startseite/Welt/ Marcus Smart hatte während des Endspiels von Bucks-Celtics mehrere Optionen und wählte die schlechteste aus Marcus Smart hatte während des Endspiels von Bucks-Celtics mehrere Optionen und wählte die schlechteste aus

Marcus Smart spielt eine große Rolle dabei, warum die Boston Celtics Basketballspiele meistens gewinnen. Aber es gibt Zeiten, in denen er einfach… den Verstand verliert. Es ist schwer zu erklären, aber jeder, der gestern Abend das Grollspiel zwischen Boston und den Milwaukee Bucks in Spiel 5 gesehen hat, weiß genau, wovon ich spreche. Bei den letzten beiden Besitztümern des Spiels für die Celtics entschied Marcus Smart, dass es an der Zeit für Marcus Smart war, und wurde zweimal von Jrue Holiday absolut besessen.

Der erste dieser beiden Besitztümer veranschaulichte eine erklärbare, wenn auch fehlgeleitete Denkweise. Smarts Teamkollegen schienen verwirrt darüber zu sein, welches Spiel sie mit weniger als 11 Sekunden übrig, um zu versuchen, die Führung zu übernehmen, also fand er freien Raum, um den Inbound zu empfangen, und plötzlich erschien ein weit offener Weg zum Korb. Solche Pfade sind in den fünf Spielen dieser hart umkämpften Serie so selten aufgetaucht, dass Smart sofort davon profitierte und sich dem Eimer bis auf die Füße näherte, bevor Holiday sein Ding machte. Brutal für Smart, nicht fertig zu werden, aber es war wahrscheinlich ein besserer Look als alles andere, was das Team bekommen hätte, wenn Smart den Ball zu einem seiner Superstar-Teamkollegen geschleudert hätte, um ihn mit einstelligen Resten auf der Uhr zu iso.

Beim letzten Ballbesitz des Spiels hat Smart jedoch alles vermasselt. Die Bucks trafen ihre beiden Freiwürfe, um um drei Punkte nach oben zu kommen, und die Celtics mussten in etwa sechs Sekunden einsteigen, auf den Boden kommen und einen Dreier erzielen. Milwaukee klammerte sowohl Jayson Tatum als auch Jaylen Brown ein, sodass Smart wieder an den Ball kam. Hier ist, was passiert ist, falls Sie es vergessen haben.