Marktanalyse für intelligente Beleuchtung, Marktgröße, Marktwachstum, Wettbewerbsstrategien und weltweite Nachfrage im Zeitraum 2022-2029

Auf der Grundlage des Angebots wurde der Markt für intelligente Beleuchtung in

Hardware unterteilt

, Software und Dienstleistungen. Die Hardware ist in Leuchten und Leuchten, Relaiseinheiten und Lichtsteuerungen unterteilt. Die Leuchten und Leuchten sind weiter in intelligente Glühbirnen und Leuchten unterteilt. Die intelligenten Lampen werden wiederum in Leuchtstofflampen (FL) und Kompaktleuchtstofflampen (CFL) unterteilt. Die Beleuchtungssteuerung ist in Schalter und Dimmer, LED-Treiber, Sensoren und Gateways unterteilt. Die Schalter und Dimmer sind weiter unterteilt in Schalter, 2manuelle Schalter und Dimmer. Die Schalter sind weiter in elektronische Schalter unterteilt. Die Dimmer sind weiter in kabelgebundene Dimmer und drahtlose Dimmer unterteilt. Die Software ist in Cloud-basiert und lokal und webbasiert unterteilt. Die Dienstleistungen sind in Installationsdienste, Design und Engineering sowie Nachinstallationsdienste unterteilt.