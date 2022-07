Marktforschungsbericht für Beatmungsgeräte für Intensivstationen (COVID 19-Auswirkungsanalyse), Daten zu wichtigen Anbietern und Prognose 2022-2029

Die im universellen Marktbericht enthaltenen Marktanalysen und Erkenntnisse enthalten wichtige Statistiken zum Marktstatus globaler und regionaler Hersteller und sind eine wesentliche Orientierungshilfe, die den an der Branche interessierten Unternehmen und Einzelpersonen die richtige Richtung weist. Indem Sie über diesen Marktforschungsbericht einen umsetzbaren Markteinblick erhalten, können nachhaltige und profitable Geschäftsstrategien entwickelt werden. Außerdem gibt der Marktanalysebericht ein detailliertes Wissen über die jüngsten Entwicklungen und Produkteinführungen und verfolgt gleichzeitig die jüngsten Übernahmen, Fusionen, Joint Ventures und Wettbewerbsforschungen in der globalen Marktindustrie.

Der Markt für Beatmungsgeräte für Intensivstationen wird voraussichtlich im Prognosezeitraum von 2020 bis 2027 an Wachstum gewinnen. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt im Prognosezeitraum von 2020 bis 2027 mit einer CAGR von 7,6 % wächst und voraussichtlich 3.114,45 Millionen USD erreichen wird bis 2027. Die steigende Zahl von Intensivbetten treibt den Markt im Prognosezeitraum an.

Globaler Markt für Beatmungsgeräte für die Intensivstation nach Produkttyp (High-End-Beatmungsgeräte für die Intensivstation, einfache Beatmungsgeräte für die Intensivstation, Beatmungsgeräte für die mittlere Leistungsklasse), Typ (Beatmungsgeräte für Erwachsene, Beatmungsgeräte für Neugeborene, Beatmungsgeräte für Kinder), Modus (Beatmung im kombinierten Modus, Beatmung im Volumenmodus, Druck). -Modus Beatmung, Sonstige), Endbenutzer (Krankenhäuser, Spezialkliniken, Langzeitpflegezentren, Rehabilitationszentren) Land (USA, Kanada, Mexiko, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Italien, Spanien, Russland, Niederlande, Schweiz, Schweden, Belgien , Türkei, Finnland, Dänemark, Norwegen, übriges Europa, China, Japan, Indien, Südkorea, Australien, Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand, Philippinen, übriger asiatisch-pazifischer Raum, Südafrika, übriger Naher Osten und Afrika, Brasilien und übriges Südamerika) Branchentrends und Prognose bis 2027

Inhaltsverzeichnis-Schnappschuss

– Zusammenfassung

Kapitel 1 Branchenübersicht

Kapitel 2 Branchenwettbewerb nach Herstellern

Kapitel 3 Branchenproduktion Marktanteil nach Regionen

Kapitel 4 Branchenverbrauch nach Regionen

Kapitel 5 Branchenproduktion, Umsatz, Preisentwicklung nach Typ

Kapitel 6 Branchenanalyse nach Anwendungen

Kapitel 7 Unternehmensprofile und Kennzahlen der Branche Unternehmen

Kapitel 8 Analyse der Herstellungskosten der Branche

Kapitel 9 Marketingkanal, Distributoren und Kunden

Kapitel 10 Marktdynamik

Kapitel 11 Branchenprognose

Kapitel 12 Forschungsergebnisse und Schlussfolgerungen

Kapitel 13 Methodik und Datenquelle

Wettbewerbslandschaft und Marktanteilsanalyse für Beatmungsgeräte auf der Intensivstation

Die Wettbewerbslandschaft auf dem Markt für Beatmungsgeräte für Intensivstationen enthält Details nach Wettbewerbern. Enthaltene Details sind Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielte Einnahmen, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -einrichtungen, Unternehmensstärken und -schwächen, Produkteinführung, Produktversuchspipelines, Produktzulassungen, Patente, Produktbreite und -breite, Anwendungsdominanz, Technologie-Lebensaderkurve. Die oben angegebenen Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus der Unternehmen in Bezug auf den globalen Markt für Beatmungsgeräte für Intensivstationen.

Die im Bericht behandelten Hauptakteure sind Medtronic, Koninklijke Philips NV, GE Healthcare (eine Tochtergesellschaft von GENERAL ELECTRIC), Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, SCHILLER, Dragerwerk AG & Co. KGaA, VYAIRE, Hamilton Medical, Lowenstein Medical Technology GmbH + Co. KG., HEYER Medical AG, Magnamed, Fisher & Paykel Healthcare Limited, BEIJING AEONMED CO., LTD., Getinge AB, Air Liquide Medical Systems (eine Tochtergesellschaft von Air Liquide), ResMed. Nanjing ChenWei Medical Equipment Co., Ltd. und Shandong Dolphinmed Technology Co., Ltd., unter anderem.

Viele Produktentwicklungen werden auch von Unternehmen weltweit initiiert, die auch das Wachstum des Marktes für Intensivbeatmungsgeräte beschleunigen.

Zum Beispiel,

Im März 2020 erhöhte Getinge AB 60 % seiner Produktionskapazität für Beatmungsgeräte um, um den Bedarf von Intensivstationen weltweit aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu decken. Durch die Erhöhung der Produktionskapazität erweitert das Unternehmen sein Produktportfolio auf dem Markt.

Im April 2017 hat VYAIRE Ciel Medical, Inc., einen Hersteller von Beatmungsgeräten, übernommen. Diese Übernahme hat Produkte angeboten, die dazu beitragen können, das Auftreten von durch Beatmungsgeräte erworbener Pneumonie bei Intensivpatienten zu reduzieren.

Partnerschaften, Joint Ventures und andere Strategien steigern den Marktanteil des Unternehmens durch erhöhte Abdeckung und Präsenz. Es bietet auch den Vorteil für Organisationen, ihr Angebot an Beatmungsgeräten für Intensivstationen durch eine erweiterte Auswahl an Größen zu verbessern.

Die zunehmende Prävalenz chronischer Atemwegserkrankungen beschleunigt den Einsatz von Beatmungsprodukten für Intensivstationen, was den Markt antreibt. Hohe Kosten für Beatmungsgeräte bremsen den Markt. Steigende Gesundheitsausgaben schaffen eine Chance für den Markt. Strenge gesetzliche Rahmenbedingungen stellen eine Herausforderung für den globalen Markt für Beatmungsgeräte für Intensivstationen dar.

Dieser Marktbericht für Beatmungsgeräte für Intensivstationen enthält Einzelheiten zu Marktanteilen, neuen Entwicklungen und Analysen der Produktpipeline, Auswirkungen nationaler und lokaler Marktteilnehmer, analysiert Chancen in Bezug auf entstehende Einnahmequellen, Änderungen der Marktvorschriften, Produktzulassungen, strategische Entscheidungen, Produkteinführungen, geografische Expansionen und technologische Innovationen auf dem Markt. Um die Analyse und das Marktszenario zu verstehen, kontaktieren Sie uns für einen Analyst Brief , unser Team hilft Ihnen bei der Erstellung einer Lösung zur Auswirkung auf den Umsatz, um Ihr gewünschtes Ziel zu erreichen.



Globaler Marktumfang und Marktgröße für Beatmungsgeräte für die Intensivstation

Der Markt für Beatmungsgeräte für Intensivstationen ist nach Produkttyp, Typ, Modus und Endbenutzer segmentiert. Das Wachstum zwischen den Segmenten hilft Ihnen, Wachstumsnischen und Strategien zu analysieren, um sich dem Markt zu nähern und Ihre Kernanwendungsbereiche und den Unterschied in Ihren Zielmärkten zu bestimmen.

Auf der Grundlage des Produkttyps wird der Markt in High-End-Beatmungsgeräte für die Intensivstation , einfache Beatmungsgeräte für die Intensivstation und Mid-End-Beatmungsgeräte für die Intensivstation unterteilt. Im Jahr 2020 wird erwartet, dass das Segment der High-End-Beatmungsgeräte für Intensivstationen den Markt dominieren wird, da High-End-Beatmungsgeräte für Intensivstationen mit transpulmonaler Druckmessung und integrierter/High-Flow-Sauerstofftherapie erhebliche Auswirkungen auf Patienten haben. Darüber hinaus sind High-End-Beatmungsgeräte für Intensivstationen als lebenserhaltende Geräte für Patienten mit Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) mit schwerem akutem respiratorischem Syndrom effektiver.

Basierend auf Typ wird der Markt in Beatmungsgeräte für Erwachsene, Beatmungsgeräte für Neugeborene und Beatmungsgeräte für Kinder unterteilt. Es wird erwartet, dass Beatmungsgeräte für Erwachsene im Jahr 2020 den Markt dominieren werden, da Beatmungsgeräte für Erwachsene meist für die Behandlung erwachsener Patienten bevorzugt werden. Erwachsene Patienten werden hauptsächlich wegen amyotropher Lateralsklerose (ALS), Koma oder Bewusstlosigkeit, Hirnverletzung, kollabierter Lunge, chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD), Medikamentenüberdosierung, Lungeninfektion und Schlaganfällen behandelt. Darüber hinaus ist die Nachfrage nach Beatmungsgeräten für Erwachsene mit zunehmenden Fällen des schweren akuten respiratorischen Syndroms Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) auf der ganzen Welt gestiegen.

Auf der Grundlage des Modus wird der Markt in Beatmung im kombinierten Modus, Beatmung im Volumenmodus, Beatmung im Druckmodus und andere unterteilt. Im Jahr 2020 wird erwartet, dass das Beatmungssegment im kombinierten Modus den Markt dominieren wird, da Beatmungsgeräte im kombinierten Modus meist bevorzugte Beatmungsgeräte für Intensivstationen zur Behandlung schwerer Lungenerkrankungen, des schweren akuten respiratorischen Syndroms Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) oder anderer schwerwiegender Erkrankungen sind. Die Combined-Mode-Beatmung hilft dabei, sowohl Volumenmodi als auch Druckmodus zu kombinieren

Auf der Grundlage des Endverbrauchers wird der Markt in Krankenhäuser , Spezialkliniken, Langzeitpflegezentren und Rehabilitationszentren unterteilt. Im Jahr 2020 wird erwartet, dass das Krankenhaussegment den Markt auf dem Markt für Beatmungsgeräte für Intensivstationen dominieren wird, da das Krankenhaussegment Beatmungsgeräte für Intensivstationen hauptsächlich zur Behandlung schwerer Lungenerkrankungen, des schweren akuten respiratorischen Syndroms Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) oder anderer schwerwiegender Erkrankungen einsetzt, die den Normalzustand beeinträchtigen Atmung und kurze Perioden, wie z. B. während einer Operation. Weitere Krankenhäuser sind eine der ersten Anlaufstellen und vertrauenswürdigsten Optionen für die Patienten in verschiedenen Ländern.

Marktanalyse auf Länderebene für Beatmungsgeräte für Intensivstationen

Der Markt für Beatmungsgeräte für Intensivstationen wird analysiert und Informationen zur Marktgröße nach Land, Produkttyp, Typ, Modus und Endbenutzer bereitgestellt.

Die im Marktbericht für Beatmungsgeräte für Intensivstationen behandelten Länder sind die USA, Kanada, Mexiko, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Russland, die Niederlande, die Schweiz, Schweden, Belgien, die Türkei, Finnland, Dänemark, Norwegen, das übrige Europa, China, Japan, Indien, Südkorea, Australien, Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand, Philippinen, übriger asiatisch-pazifischer Raum, Südafrika, übriger Naher Osten und Afrika, Brasilien und übriges Südamerika.

Es wird erwartet, dass Nordamerika aufgrund der starken Auswirkungen des schweren akuten respiratorischen Syndroms Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) auf die Region Nordamerika den Markt dominieren wird. Die Regierungen in der Region Nordamerika haben Tausende von Beatmungsgeräten für Intensivstationen bestellt und erhöhen die Produktionskapazität von Beatmungsgeräten für Intensivstationen drastisch, um das Leben in der Region zu schützen. Die USA dominieren den Markt und führen das Wachstum auf dem nordamerikanischen Markt an, da die USA ihre Produktionskapazität sehr drastisch erhöht und mehr als 150.000 Intensivbeatmungsgeräte bestellt haben. Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum in den prognostizierten Zeiträumen mit der höchsten CAGR wachsen wird, da erwartet wird, dass sich die Länder im asiatisch-pazifischen Raum zunehmend auf die eigene Produktion von Beatmungsgeräten für Intensivstationen konzentrieren werden, um die Fähigkeit des Landes zu erhöhen, das Leben seiner Menschen in schweren Akutfällen zu retten Atemwegssyndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)“ ähnliche Situationen. China dominiert den asiatisch-pazifischen Markt, da China die Produktion von Beatmungsgeräten für Intensivstationen enorm gesteigert hat, um Leben vor dem schweren akuten respiratorischen Syndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) zu schützen. Europa wird voraussichtlich im Prognosezeitraum 2020 bis 2027 mit der vielversprechendsten Wachstumsrate wachsen, da Europa die am zweithäufigsten vom schweren akuten respiratorischen Syndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) betroffene Region ist. Die europäischen Länder haben auch die Produktionskapazität für Beatmungsgeräte durch mehrere neue Verträge mit Branchenexperten erhöht. Der Nahe Osten und Afrika werden voraussichtlich mit der erheblichen Wachstumsrate im Prognosezeitraum von 2020 bis 2027 wachsen, da sich die Länder des Nahen Ostens und Afrikas verstärkt auf den Aufbau einer starken Gesundheitsinfrastruktur konzentrieren und die Anzahl der Intensivbetten in der Region erhöhen.

Der Länderabschnitt des Berichts enthält auch einzelne marktbeeinflussende Faktoren und Änderungen der Regulierung im Inland, die sich auf die aktuellen und zukünftigen Trends des Marktes auswirken. Datenpunkte wie Neuverkäufe, Ersatzverkäufe, Länderdemografie, Regulierungsgesetze und Import-Export-Zölle sind einige der wichtigsten Hinweise, die zur Prognose des Marktszenarios für einzelne Länder verwendet werden. Auch die Präsenz und Verfügbarkeit globaler Marken und ihre Herausforderungen aufgrund großer oder geringer Konkurrenz durch lokale und inländische Marken sowie die Auswirkungen von Vertriebskanälen werden berücksichtigt, während eine Prognoseanalyse der Länderdaten bereitgestellt wird.

Steigende Nachfrage nach Intensivbeatmungsgeräten

Der Markt für Beatmungsgeräte für Intensivstationen bietet Ihnen auch eine detaillierte Marktanalyse für jedes Länderwachstum in der Industrie mit Verkäufen, Verkäufen von Komponenten, Auswirkungen der technologischen Entwicklung bei Beatmungsgeräten für Intensivstationen und Änderungen der Regulierungsszenarien mit ihrer Unterstützung für den Markt für Beatmungsgeräte für Intensivstationen. Die Daten sind für den historischen Zeitraum 2010 bis 2018 verfügbar.

Wichtige Erkenntnisse im Bericht:

Historische und aktuelle Marktgröße und Prognose bis 2027

Markttrends, die sich auf das Wachstum des globalen Marktes für Geschmacksmodulatoren auswirken

Analysieren und prognostizieren Sie den Markt für Geschmacksmodulatoren auf der Grundlage von Anwendung und Typ.

Trends der wichtigsten Märkte auf regionaler und Länderebene für Prozesse, Derivate und Anwendungen

Unternehmensprofilerstellung von Hauptakteuren, die Geschäftstätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen, geografische Präsenz, aktuelle Entwicklungen und wichtige Finanzanalysen umfassen

