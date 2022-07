Marktforschungsbericht für Mikrobiologie-Schnelltests (COVID 19-Auswirkungsanalyse) Daten zu wichtigen Anbietern und Prognose 2022-2029

Die im universellen Marktbericht enthaltenen Marktanalysen und Erkenntnisse enthalten wichtige Statistiken zum Marktstatus globaler und regionaler Hersteller und sind eine wesentliche Orientierungshilfe, die den an der Branche interessierten Unternehmen und Einzelpersonen die richtige Richtung weist. Indem Sie über diesen Marktforschungsbericht einen umsetzbaren Markteinblick erhalten, können nachhaltige und profitable Geschäftsstrategien entwickelt werden. Außerdem gibt der Marktanalysebericht ein detailliertes Wissen über die jüngsten Entwicklungen und Produkteinführungen und verfolgt gleichzeitig die jüngsten Übernahmen, Fusionen, Joint Ventures und Wettbewerbsforschungen in der globalen Marktindustrie.

Der weltweite Markt für schnelle Mikrobiologietests wird voraussichtlich von seinem ursprünglich geschätzten Wert von 3,45 Milliarden USD im Jahr 2018 auf einen geschätzten Wert von 6,48 Milliarden USD bis 2026 steigen und im Prognosezeitraum 2019-2026 eine CAGR von 8,2 % verzeichnen. Dieser Anstieg des Marktes ist auf die steigende Inzidenz von Infektionskrankheiten und zunehmende Bedenken hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit zurückzuführen.

Globaler Markt für Mikrobiologie-Schnelltests, nach Produkt (Instrumente, Reagenzien und Kits, Verbrauchsmaterialien), Methode (wachstumsbasierte Mikrobiologie-Schnelltests, Zellkomponenten-basierte Mikrobiologie-Schnelltests, Nukleinsäure-basierte Mikrobiologie-Schnelltests, Lebensfähigkeits-basierte Mikrobiologie-Schnelltests, Andere schnelle mikrobiologische Testmethoden), Anwendung (Klinische Krankheitsdiagnose, Lebensmittel- und Getränketests, pharmazeutische und biologische Arzneimitteltests, Umwelttests, Tests von Kosmetik- und Körperpflegeprodukten, Forschungsanwendungen, andere Anwendungen), Endverbraucher (Diagnoselabors und Krankenhäuser, Lebensmittel und Getränkeunternehmen, Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Auftragsforschungsinstitute, andere Endverbraucher), Geographie (Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika). – Branchentrends &

Hauptkonkurrenten auf dem Markt: Globaler Markt für schnelle Mikrobiologietests

Einige der wichtigsten Wettbewerber, die derzeit auf dem globalen Markt für Mikrobiologie-Schnelltests tätig sind, sind Abbott., Becton Dickinson and Company, BioMerieux SA, Bruker, Charles River, Danaher, Don Whitley Scientific Limited, Merck KGaA, Neogen Corporation, Quidel Corporation, Rapid Micro Biosystems, Inc., Sartorius Group, Thermo Fisher Scientific, TSI, Vivione Biosciences Inc., ERBA Diagnostics, Vedalab, Rtalabs, Shimadzu Corporation., Pall Corporation., Mocon, Inc.

Marktdefinition: Globaler Markt für schnelle mikrobiologische Tests

Der mikrobiologische Schnelltest ist die Technologie, die es dem Benutzer ermöglicht, mikrobiologische Testergebnisse im Vergleich zu herkömmlichen Methoden schneller zu erhalten (z. B. schneller Nachweis von Malaria, schneller Nachweis von Mycobacterium tuberculosis usw.).

Für ein umfassendes Verständnis des Marktes wurden auch Geschäftsstrategien und neueste Entwicklungen der wichtigsten Akteure, begleitet von gemeinsamen Entwicklungsabkommen und der Marktgröße, beigefügt. Kurz gesagt, ihre Umsatzbeteiligung, Kontaktinformationen und eine sorgfältige SWOT-Analyse sind verfügbar. Die eingehend untersuchten Regionen sind Nordamerika, Europa, der asiatisch-pazifische Raum, der Nahe Osten und Afrika sowie Lateinamerika. Dies trägt dazu bei, eine bessere Vorstellung von der Verbreitung dieses bestimmten Marktes in den jeweiligen Regionen zu erhalten.

Der Bericht wirft einen genauen und analytischen Blick auf die verschiedenen Unternehmen, die einen höheren Anteil am Markt für schnelle mikrobiologische Tests anstreben. Es wurden Daten zu den führenden und am schnellsten wachsenden Segmenten sowie zu deren Antrieb angegeben.

Dieser Bericht implementiert eine ausgewogene Mischung aus primären und sekundären Forschungsmethoden für seine Analyse. Der Markt wird anhand von Schlüsselkriterien segmentiert.

Eine in dem Bericht verfügbare Vogelperspektive der Mikrobiologie-Schnelltests-Branche hilft den Lesern, die wichtigsten Treiber, Einschränkungen, Herausforderungen und Chancen zu verstehen, die den Teeth Whitening Products-Markt prägen. Darüber hinaus bewertet der Bericht Herausforderungen auf Käufer- und Verkäuferseite.

Wichtige Entwicklungen auf dem Markt: Globaler Markt für schnelle Mikrobiologietests

Im Oktober 2017 erwarb Abbott Alere, um Marktführer zu werden. Abbott übernimmt die Führung im 5,5-Milliarden-Dollar-Point-of-Care-Segment, erweitert seine Diagnostikpräsenz und verbessert den Zugang zu schnell wachsenden Diagnostikkanälen.

Im Juli 2014 ist AdvanDx Marktführer bei molekularen Tests von Blutkulturen, das von OpGen, Inc. mit einer Familie von von der FDA zugelassenen und CE-gekennzeichneten molekularen Schnelltests zur Verwendung mit den Acuitas MDRO-Gentests und Bioinformatik des Unternehmens übernommen wurde multiresistente Organismen.

Wettbewerbsanalyse: Globaler Markt für schnelle mikrobiologische Tests

Der globale Markt für Mikrobiologie-Schnelltests ist stark fragmentiert und die Hauptakteure haben verschiedene Strategien wie neue Produkteinführungen, Erweiterungen, Vereinbarungen, Joint Ventures, Partnerschaften, Übernahmen und andere angewendet, um ihre Präsenz auf diesem Markt zu vergrößern. Der Bericht enthält Marktanteile des Marktes für Mikrobiologie-Schnelltests für Europa, Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika.

Marktführer:

Der globale Markt für Mikrobiologie-Schnelltests ist eine fortschrittliche Technologie.

Steigende Inzidenz von Infektionskrankheiten.

Finanzierung, Forschungsstipendien und öffentlich-private Investitionen.

Zunehmende Bedenken hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit.

Marktbeschränkungen:

Erstattungsrichtlinien sind ungünstig.

Hohe Kosten der Mikrobiologie-Schnelltestgeräte.

Die Ersatzprodukte von Schnelltest-Point-of-Care-Geräten können die Fixierungen sein

Gründe für den Kauf dieses Berichts:

Aktuelle und zukünftige globale Marktaussichten für schnelle mikrobiologische Tests in den Industrie- und Schwellenländern

Das Segment, von dem erwartet wird, dass es den Markt dominiert, sowie das Segment, das im Prognosezeitraum die höchste CAGR aufweist

Regionen/Länder, die im Prognosezeitraum voraussichtlich die schnellsten Wachstumsraten verzeichnen werden

Die neuesten Entwicklungen, Marktanteile und Strategien, die von den wichtigsten Marktteilnehmern angewendet werden

Anpassung des Berichts:

Alle oben in diesem Bericht bereitgestellten Segmentierungen werden auf Länderebene dargestellt

Alle auf dem Markt abgedeckten Produkte, Produktvolumen und durchschnittlichen Verkaufspreise werden als anpassbare Optionen enthalten sein, für die möglicherweise keine oder nur minimale zusätzliche Kosten anfallen (abhängig von der Anpassung).

