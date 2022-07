Marktforschungsbericht zu Anti-Schnarch-Geräten und Schnarchchirurgie (COVID 19-Auswirkungsanalyse) Daten zu wichtigen Anbietern und Prognose 2022-2029

Die im universellen Marktbericht enthaltenen Marktanalysen und Erkenntnisse enthalten wichtige Statistiken zum Marktstatus globaler und regionaler Hersteller und sind eine wesentliche Orientierungshilfe, die den an der Branche interessierten Unternehmen und Einzelpersonen die richtige Richtung weist. Indem Sie über diesen Marktforschungsbericht einen umsetzbaren Markteinblick erhalten, können nachhaltige und profitable Geschäftsstrategien entwickelt werden. Außerdem gibt der Marktanalysebericht ein detailliertes Wissen über die jüngsten Entwicklungen und Produkteinführungen und verfolgt gleichzeitig die jüngsten Übernahmen, Fusionen, Joint Ventures und Wettbewerbsforschungen in der globalen Marktindustrie.

Es wird erwartet, dass der globale Markt für Anti-Schnarch-Geräte und Schnarchchirurgie im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 an Marktwachstum gewinnt. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt im oben genannten Prognosezeitraum mit einer CAGR von 9,55 % wachsen wird. Die steigende geriatrische und fettleibige Bevölkerung treibt den Markt für Anti-Schnarch-Geräte und Schnarchchirurgie an.

Die wichtigsten Akteure, die im Marktbericht über Anti-Schnarch-Geräte und Schnarchchirurgie behandelt werden, sind Apnea Sciences, Sleeping Well LLC, The Pure Sleep Company, SomnoMed, Airway Management Inc., Theravent Inc. (Foundation Consumer Healthcare), Tomed GmbH, GlaxoSmithkline PLC, Meditas Ltd, AccuMED Corp, General Electric, Koninklijke Philips NV, Fisher & Paykel Healthcare, ImThera Medical Inc., ResMed, MPowrx Health & Wellness Products, Hivox Biotek Inc, Zyppah, RIPsnore, SleepPro Snooring Solution und andere nationale und globale Unternehmen.

Das Vibrieren und laute Geräusch in den Atemwegen während des Schlafens wird als Schnarchen bezeichnet. Dies wird durch die Entwicklung von Luft während des Schlafens verursacht. Einfach ausgedrückt ist Schnarchen eine Schlafstörung, die durch eine Verengung der Atemwege verursacht wird. Schnarchen hat große Auswirkungen auf die Gesundheit wie Vorhofflimmern, Schlaganfall und Bluthochdruck. Hauptfaktoren, die zum Schnarchen beitragen, sind Rachenschwäche, Drogen oder Alkohol, Übergewicht, Kieferfehlstellung und andere.

Das zunehmende Bewusstsein in den Industrieländern für die negativen Auswirkungen des Schnarchens und die Vorteile der damit verbundenen Behandlungen ist der entscheidende Faktor für die Eskalation des Marktwachstums, auch der zunehmende Zigaretten- und Alkoholkonsum, die Veränderung des Lebensstils der Menschen aufgrund des erhöhten verfügbaren Einkommens haben zu einer Zunahme von Lebensstilstörungen in der Bevölkerung geführt. Steigende technologische Fortschritte bei Anti-Schnarch-Geräten sind unter anderem die Hauptfaktoren, die den Markt für Anti-Schnarch-Geräte und Schnarchchirurgie antreiben. Darüber hinaus werden die zunehmende Präsenz einer großen unbehandelten Bevölkerung und Schwellenmärkte im prognostizierten Zeitraum von 2021 bis 2028 weitere neue Möglichkeiten für den Markt für Anti-Schnarch-Geräte und Schnarchchirurgie schaffen.

Wettbewerbsanalyse: Globaler Markt für Anti-Schnarch-Geräte und Schnarchchirurgie

Der globale Markt für Anti-Schnarch-Geräte und Schnarchchirurgie ist stark fragmentiert und die Hauptakteure haben verschiedene Strategien wie neue Produkteinführungen, Erweiterungen, Vereinbarungen, Joint Ventures, Partnerschaften, Übernahmen und andere angewendet, um ihre Präsenz auf diesem Markt zu vergrößern. Der Bericht enthält die Marktanteile des Marktes für Anti-Schnarch-Geräte und Schnarchchirurgie für Global, Europa, Nordamerika, Asien-Pazifik, Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika.

Globaler Markt für Anti-Schnarch-Geräte und Schnarchchirurgie, Nach Operationstyp (UPPP, LAUP, Radiofrequenzablation, Säulenverfahren, Gaumenversteifungsverfahren, Injektions-Schnarchplastik, andere), Produkttyp (orale Geräte/Mundstücke, Nasengeräte, Positionskontrollgeräte, Kinnriemen, EPAP-Therapiegeräte, CPAP-Geräte), Anwendung (Hersteller von Anti-Schnarch-Geräten, Händler von Anti-Schnarch-Geräten, Schlafgesellschaften und -verbände, Risikokapitalgeber, Forschungseinrichtungen für medizinische Geräte), Endverbraucher (Krankenhäuser, kommunale Gesundheitsversorgung, Schlafkliniken, häusliche Gesundheitsversorgung, andere), Vertriebskanal (Einzelhandel , Direktvertrieb), Land (USA, Kanada, Mexiko, Deutschland, Italien, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Niederlande, Belgien, Schweiz, Türkei, Russland, übriges Europa, Japan, China, Indien, Südkorea, Australien, Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Philippinen, Rest des asiatisch-pazifischen Raums, Brasilien, Argentinien,Restliches Südamerika, Südafrika, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten, Israel, Rest des Nahen Ostens und Afrikas) Branchentrends und Prognose bis 2028

Marktdefinition: Globaler Markt für Anti-Schnarch-Geräte und Schnarchchirurgie

Marktführer

Anstieg der geriatrischen sowie fettleibigen Bevölkerung

Eher technologischer Fortschritt

Wachsendes Bewusstsein für die negativen Auswirkungen des Schnarchens und die damit verbundenen Vorteile

Anstieg des Zigaretten- und Alkoholkonsums

Marktbeschränkungen

Strenge Regulierungsverfahren sind eine der Beschränkungen für den Markt

Hohe Kosten für die Ausrüstung

Der hohe Operationspreis hemmt das Marktwachstum.

Wichtige Entwicklungen auf dem Markt:

Im März 2015 wurden Nasendilatatoren von Meditas Limited für den ununterbrochenen Luftstrom auf den Markt gebracht

Im Jahr 2014 kündigten Zimmet und Biomet an, in naher Zukunft zu fusionieren, um den Markt im Kampf gegen kleine und mittlere Hersteller zu erobern

Segmentierung: Globaler Markt für Anti-Schnarch-Geräte und Schnarchchirurgie

Nach Produkttyp

Orale Geräte/Mundstücke

Nasale Geräte

Positionskontrollgeräte

Kinnriemen

EPAP-Therapiegeräte

CPAP-Geräte

Nach Operationstyp

Uvulopalatopharyngoplastik (UPPP)

Laserassistierte Uvuloplatoplastik (LAUP)

Radiofrequenz-Ablation

Säulenverfahren

Gaumenversteifungsverfahren

Injektions-Schnarchplastik

Tonsillektomie

Durch Anwendung

Hersteller von Anti-Schnarch-Geräten

Händler von Anti-Schnarch-Geräten

Schlafgesellschaften und -verbände

Risikokapitalgeber

Forschungsorganisationen für medizinische Geräte

Durch Endbenutzer

Krankenhäuser

Gemeinschaftliches Gesundheitswesen

Schlafkliniken

Häusliche Krankenpflege

Andere

Nach Vertriebskanal

Einzelhandel

Direktvertrieb

Gründe für den Kauf dieses Berichts

Aktuelle und zukünftige globale Marktaussichten für Anti-Schnarch-Geräte und Schnarchchirurgie in den Industrie- und Schwellenländern

Das Segment, von dem erwartet wird, dass es den Markt dominiert, sowie das Segment, das im Prognosezeitraum die höchste CAGR aufweist

Regionen/Länder, die im Prognosezeitraum voraussichtlich die schnellsten Wachstumsraten verzeichnen werden

Die neuesten Entwicklungen, Marktanteile und Strategien der wichtigsten Marktteilnehmer

Anpassung des Berichts:

Alle oben in diesem Bericht bereitgestellten Segmentierungen werden auf Länderebene dargestellt

Alle auf dem Markt abgedeckten Produkte, Produktvolumen und durchschnittlichen Verkaufspreise werden als anpassbare Optionen enthalten sein, für die möglicherweise keine oder nur minimale zusätzliche Kosten anfallen (abhängig von der Anpassung).

