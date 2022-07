Marktforschungsbericht zur Entsorgung von Lebensmittelabfällen, Wachstum 2022 zu Umsatz, Nachfrage und Anwendung in der globalen Unternehmensbranche

Unternehmen hängen stark von den verschiedenen Segmenten ab, die am Marktforschungsbericht beteiligt sind, da sie bessere Einblicke bieten, um das Unternehmen auf den richtigen Weg zu bringen. Marktberichte gewinnen in diesem sich wandelnden Markt erheblich an Bedeutung; Daher wurde der Bericht über die Bewirtschaftung von Lebensmittelabfällen in vorweggenommener Weise ausgestattet. Es bietet bemerkenswerte Daten, aktuelle Markttrends, zukünftige Ereignisse, Marktumfeld, technologische Innovationen, herannahende Technologien und technischen Fortschritt in der relevanten Branche.Die im Geschäftsbericht Food Waste Management zitierten Informationen und Daten stammen aus wahrheitsgemäßen Quellen wie Websites, Zeitschriften, Fusionen und Jahresberichten von Unternehmen.

Marktanalyse und Überblick: Globaler Markt für die Entsorgung von Lebensmittelabfällen

Der Markt für die Entsorgung von Lebensmittelabfällen wird im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 voraussichtlich ein Marktwachstum verzeichnen. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich um 5,98 % wachsen wird. Die zunehmende Besorgnis über Lebensmittelverschwendung treibt den Markt für die Entsorgung von Lebensmittelabfällen an.

Hier aufgeführte Hauptunternehmen: Veolia, Suez, WM Intellectual Property Holdings, LLC, Republic Services, Inc., Stericycle., Covanta Holding Corporation, REMONDIS SE & Co. KG., Waste Connections, CLEAN HARBORS, INC., Biffa, Rumpke, Advanced Disposal Services, Inc., FCC-Umwelt, Liquid Environmental Solutions, GRUNDON.

Lebensmittelabfälle sind flüssige oder feste Lebensmittel, die nicht verzehrt oder zurückgelassen werden. Die Bewirtschaftung von Lebensmittelabfällen ist ein Prozess, bei dem alle Aktivitäten und Maßnahmen ergriffen werden, um diese Abfälle von der Entstehung bis zur endgültigen Entsorgung zu führen. Sammlung, Behandlung und Entsorgung sind einige der wichtigen Schritte im Management von Lebensmittelabfällen.

Steigendes Wachstum in der Lebensmittelindustrie ist ein entscheidender Faktor, der das Wachstum des Marktes beschleunigt, auch die rasche Urbanisierung und Industrialisierung in Entwicklungsländern, die zunehmende Verwendung organischer Abfälle zur Herstellung von Tierfutter und Düngemitteln, die wachsende Präferenz der Verbraucher für neue und exotische Arten von Lebensmittel. Lebensmittelprodukte, einschließlich tropischer Früchte , Premium-Kaffee und importierte Produkte, der zunehmende Handel mit Lebensmitteln und Lebensmittelzutaten zwischen verschiedenen Ländern hat zur Entwicklung neuer Lieferketten geführt, was wiederum die Lebensmittelverschwendung und die Verschärfung erhöht. Strenge Vorschriften durch Regierungen und Lebensmittelmanagementorganisationen sind unter anderem die Hauptfaktoren dafür treiben den Markt für die Entsorgung von Lebensmittelabfällen zum Boomen. Darüber hinaus werden die zunehmenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und die zunehmende Modernisierung neuer auf dem Markt angebotener Produkte im Prognosezeitraum 2021-2028 weitere neue Möglichkeiten für den Markt für die Entsorgung von Lebensmittelabfällen schaffen.

Nach Region:

Nordamerika (Vereinigte Staaten, Kanada und Mexiko)

Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und Italien)

Asien-Pazifik (China, Japan, Korea, Indien und Südostasien)

Südamerika (Brasilien, Argentinien, Kolumbien usw.)

Naher Osten und Afrika (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten, Nigeria und Südafrika)

Marktumfang und Marktgröße für die Entsorgung von Lebensmittelabfällen

Der Markt für die Entsorgung von Lebensmittelabfällen ist nach Produkt, Prozess, Endverbraucher, Anwendung, Abfallart und -methode segmentiert. Das Wachstum zwischen den verschiedenen Segmenten hilft bei einer besseren Wachstumsanalyse und Strategien für eine bessere Marktübersicht.

Auf der Grundlage des Produkts wird der Markt für die Entsorgung von Lebensmittelabfällen in künstlich, organisch und natürlich unterteilt.

Basierend auf dem Prozess wird der Markt für die Entsorgung von Lebensmittelabfällen in aerobe Vergärung, anaerobe Vergärung, Verbrennung/Verbrennung und andere unterteilt.

Auf der Grundlage des Endverbrauchers wird der Markt für die Entsorgung von Lebensmittelabfällen in primäre Lebensmittelproduzenten, Lebensmittelhersteller, Lebensmittelhändler und -lieferanten, Lebensmitteldienstleister sowie Gemeinden und Haushalte unterteilt.

Je nach Anwendung ist der Markt für die Entsorgung von Lebensmittelabfällen in Tierfutter, Düngemittel, Biokraftstoffe, Stromerzeugung und erneuerbare Energien unterteilt.

Auf der Grundlage der Abfallart ist der Markt für die Entsorgung von Lebensmittelabfällen in Getreide, Milchprodukte, Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte, Ölsaaten und Hülsenfrüchte, verarbeitete Lebensmittel sowie Kaffee- und Teesatz unterteilt.

Der Markt für die Entsorgung von Lebensmittelabfällen ist auch auf der Grundlage der Methode in Vermeidung, Rückgewinnung, Recycling, Sammlung, Deponierung, Übertragung und andere unterteilt.

