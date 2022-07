Marktgröße, Gelegenheit, Branchenwachstum, Risiko, Analyse, Schlüsselführer und Prognose 2028 für Frachtinspektionen

Die harte Arbeit erfahrener Prognostiker, erfahrener Analysten und erfahrener Forscher liefert die Ergebnisse des Premium-Forschungsberichts zum Frachtüberwachungsmarkt. Der Bericht bietet eine umfassende statistische Analyse der laufenden Marktentwicklung, Kapazität, Produktion, Produktionswert, Kosten/Gewinn, Angebot/Nachfrage und Import/Export. Der Bericht identifiziert und analysiert aufkommende Trends sowie wichtige Markttreiber, Herausforderungen und Chancen in der Frachtinspektionsbranche. Zahlreiche Märkte, Marketingstrategien, Trends, zukünftige Produkte und Wachstumschancen werden während der Marktforschung und Erstellung des Marktberichts zur Frachtkontrolle berücksichtigt.

Marktanalyse und Überblick

Der Frachtinspektionsmarkt wird im Prognosezeitraum 2021-2028 voraussichtlich ein Marktwachstum verzeichnen. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt im Prognosezeitraum 2021-2028 mit einer CAGR von 4,1 % wächst und 3.179.806,05 $ erreichen wird. Die wachsende Nachfrage nach Öl- und Gasnebenprodukten verbessert direkt Frachtinspektionssysteme für Produkte und Dienstleistungen, die schwere Unfälle verhindern und Öl und Gas vor Entzündungen oder Unfällen schützen können, was zum globalen Frachtinspektionsmarkt führt

Die Frachtinspektion schützt Massengutsendungen, indem sie das Verlustrisiko für die beteiligten Parteien während des Handels erheblich minimiert. Es tritt während des Transports, des Lagerbetriebs und des Lagertransfers auf. Massengüter wie Getreide, Rohöl, Speiseöl, Chemikalien und andere Produkte werden auf Transport- und Bestandsqualität und -menge gemessen, geprüft und analysiert.

Die zunehmende Größe des Seehandels hat die Nachfrage nach dem globalen Frachtinspektionsmarkt erhöht. Wachsende Besorgnis über Ladungsinspektoren beim Einsatz auf Tankschiffen hemmt das Wachstum des globalen Ladungsinspektionsmarkts. Steigende Investitionen in Containertechnologie und Digitalisierung bieten Wachstumschancen für den globalen Frachtinspektionsmarkt. Unbeabsichtigte Verzögerungen aufgrund von Schließungen waren ebenfalls eine Herausforderung für das Wachstum des globalen Marktes für Frachtinspektionen.

Segmentierung:

Basierend auf dem Branchentyp ist der Frachtinspektionsmarkt in Bergbau, Metalle, Landwirtschaft, Öl, Gas, Petrochemie, Chemie, Maschinenbau, Automobil, medizinische Geräte und andere unterteilt. Im Jahr 2021 dominiert die Agrarindustrie den gesamten Markt mit dem größten Marktanteil, da die Import- und Exportzölle auf Agrarprodukte weltweit steigen.

Auf der Grundlage des Typs wird der Frachtinspektionsmarkt in LNG, LPG, Kohle, Eisenerz , Getreide, Düngemittel, Ro-Ro, Kreuzfahrtschiffe und andere unterteilt. Im Jahr 2021 wird das Getreidesegment den höchsten Marktanteil im greifbaren Segment halten, angetrieben von der wachsenden Sorge um die Qualität von Lebens- und Futtermitteln sowohl von Verbrauchern als auch von Behörden. Dementsprechend ist jedes Unternehmen für Gesundheit und Sicherheit, Qualität, Umwelt und andere verantwortlich. .

Auf der Grundlage des Angebots wird der Frachtinspektionsmarkt in Produkte und Dienstleistungen unterteilt. Im Jahr 2021 nahm das Produktsegment den ersten Platz beim Marktanteil ein, um aufgrund kontinuierlicher technologischer Fortschritte wie 3D-Scanner und Robotik verbesserte und genaue Inspektionsdienste bereitzustellen.

Der Frachtinspektionsmarkt ist unterteilt in Frachtraummengenerhebungen, Frachtraum- und Lukeninspektionen, Frachtraumerhebungen, Entwurfserhebungen, Schadenserhebungen für Fracht, Frachtbeladung/-handhabung/-logistik, Frachtnummerüberprüfungserhebungen, Frachterhebungen und Vorinspektionen gemäß die Art der Inspektion. Versandinspektion, Ladungsprobenahme (Öl), Ladungsmessung (Öl), Vermögensnachweis und -inspektion, Vorprüfungsinspektion, Schiffsinspektion vor dem Kauf, Inspektion von gecharterten / nicht gecharterten Schiffen, Schiffszustands- und Schadensuntersuchung, ISM-Bereitschaftsaudit für Sauberkeit, Offshore Garantieuntersuchungsnavigation und andere Audits. 2021,

Auf der Grundlage der Technologie wird der Frachtinspektionsmarkt in berührungslose Inspektionstechnologie und zerstörungsfreie Bewertungstechnologie (NDE) unterteilt. Im Jahr 2021 wird der Sektor der berührungslosen Inspektionstechnologie den größten Marktanteil haben, da er als ausgereifter Technologiesektor gilt, da er nicht nur genaue Informationen über die Größe, Ausrichtung und Form dieses bestimmten Fehlers findet, sondern auch liefert.

Auf der Grundlage des Hafentyps wird der Frachtinspektionsmarkt in Häfen, Binnenhäfen, Heißwasserhäfen und Trockenhäfen unterteilt. Im Jahr 2021 dominieren Hafentypen das Segment der Hafentypen, da die Handelsaktivitäten durch die Häfen jedes Landes gegenüber anderen Hafentypen bevorzugt werden.

Die Hauptakteure, die im Cargo Inspection-Marktbericht behandelt werden, sind:

Die im Global Cargo Inspection Market Report behandelten Hauptakteure sind SGS SA, Bureau Veritas, Intertek Group plc, ALS Limited, Cotecna, Alex Stewart International, AHK Group Ltd, CWM Survey & Inspection BV, Camin Cargo Control, Swiss Approval International, Peterson. . und Control Union, AIM Control Inspection Group of Companies, Cargo Inspections International Limited, certispeame, Wakefield Inspection Services, Marine Inspection LLC, Qtech Control Limited, CISCO, CWH Johnsons International, WK Webster, Brookes Bell LLP, TÜV SÜD, Hitachi, Ltd. , Smiths Detection Group Ltd. (eine Tochtergesellschaft der Smiths Group plc), Eurofins Scientific und andere nationale und globale Unternehmen. DBMR-Analysten verstehen Ihren Wettbewerbsvorteil und erstellen eine Wettbewerbsanalyse für jeden Wettbewerber einzeln.

Der Marktbericht über zuverlässige Frachtinspektionen bietet umsetzbare Markteinblicke für Unternehmen, um langfristige und profitable Strategien zu entwickeln. Unnötig zu sagen, dass der Bericht Unternehmen hilft, unterschiedliche Strategien zu entwickeln, indem er allgemeine Marktbedingungen wie Produktpreis, Gewinn, Kapazität, Produktion, Angebot, Nachfrage und Marktwachstumsrate analysiert. Während der Formulierung dieses Marktdokuments wurde eine SWOT-Analyse zusammen mit vielen anderen Standardrecherche-, Analyse- und Datenerfassungsphasen durchgeführt. Wichtige Akteure, wichtige Kooperationen, Fusionen, Übernahmen, Innovationstrends und Geschäftsrichtlinien werden im Frachtinspektionsbericht ebenfalls neu bewertet.

Höhepunkte des Frachtinspektion-Marktberichts: –

Die neuesten Marktdynamiken, Entwicklungstrends und Wachstumschancen werden zusammen mit Branchenbarrieren, Entwicklungsbedrohungen und Risikofaktoren vorgestellt.

Die Prognosedaten des Frachtinspektionsmarktes helfen bei der Machbarkeitsanalyse, Marktgrößenschätzung und Entwicklung.

Dieser Bericht dient als umfassender Leitfaden für die Mikroüberwachung aller wichtigen Frachtinspektionsmärkte.

Ein kurzer Blick auf den Markt erleichtert das Verständnis.

Eine Wettbewerbsperspektive auf dem Markt hilft den Spielern, die richtige Wahl zu treffen

Analyse auf Länderebene

Der Cargo Inspection Markt wird analysiert und Einblicke in die Marktgröße und Trends werden von den oben genannten Ländern, Vertriebskanälen, Endbenutzern, Konnektivität und Gras bereitgestellt.

Die im Cargo Inspection-Marktbericht behandelten Länder sind die Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko in Nordamerika, Peru, Brasilien, Argentinien und Teile Südamerikas, Deutschland, Italien, Großbritannien, Frankreich, Spanien, die Niederlande, Belgien und die Schweiz. , Türkei, Russland, Ungarn, Litauen, Österreich, Irland, Norwegen, Polen, übriges Europa, Japan, China, Indien, Korea, Australien, Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Philippinen, Vietnam, übriger asiatisch-pazifischer Raum (APAC) Asien-Pazifik (APAC), Südafrika, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Kuwait, Israel, Ägypten, Naher Osten und Rest von Afrika (MEA), das Teil von Naher Osten und Afrika (MEA) ist.

Ein paar Punkte aus dem Inhaltsverzeichnis

Teil 01: Zusammenfassung

Teil 02: Umfang des Berichts

Teil 03: Marktausblick für Frachtinspektionen

Teil 04: Marktgröße für Frachtinspektionen

Teil 05: Marktsegmentierung für Frachtüberwachung nach Produkt

Teil 06: Fünf-Kräfte-Analyse

Teil 07: Kundenumgebung

Teil 08: Geografische Landschaft

Teil 09: Entscheidungsrahmen

Teil 10: Treiber und Herausforderungen

Teil 11: Markttrends

Teil 12: Lieferantenstatus

Teil 13: Lieferantenanalyse

