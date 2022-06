Startseite/Welt/ Marlins-Flammenwerfer Edward Cabrera wirft beim ersten Start des Jahres 2022 ernsthaft Gas Marlins-Flammenwerfer Edward Cabrera wirft beim ersten Start des Jahres 2022 ernsthaft Gas

Die Miami Marlins riefen Anfang dieser Woche den Top-Kandidaten Edward Cabrera an und planten, dem Rechtshänder seinen ersten Start in 2022 heute in Colorado gegen die Rockies. Offensichtlich ist das eine schwierige Auslosung. Die Colorado-Luft macht Coors Field zu einem Paradies für Spieler wie kein anderes Stadion der Liga.

Cabrera war, wie sich herausstellte, völlig unbeeindruckt und nahm einen einzigartigen Blickwinkel ein, um damit umzugehen, wie weit die Bälle bei Coors fliegen: Lassen Sie einfach niemanden treffen alles, indem Sie jede Tonhöhe durch den Teig blasen. Genius. Er gab bei seinem achten Karriere-MLB-Start absolutes Gas und traf regelmäßig die Upper-32s. Was auf der Ebene der großen Liga keine große Sache ist, wenn Sie Fastballs werfen.

Cabrera hat Änderungen vorgenommen.

Dies 96 mph CH Strikeout ist laut Baseball Savant das härteste CH Strikeout, das jemals aufgezeichnet wurde. pic.twitter.com/IQJ4KZliyw

– Alex Fast (@AlexFast8) 1. Juni 96

Das… so soll das nicht funktionieren! Das sollte illegal sein.

Und doch.

— Fish Stripes (@fishstripes) 1. Juni 2022

Wäre ich heute ein Rockies-Hitter, würde ich wahrscheinlich einen Hintern in der Kniesehne plädieren und Cabrera meine Teamkollegen für den Nachmittag rauchen lassen. Eine 96-mpg-Änderung ist einfach zu viel, Mann. Das Talent in der Liga ist heute großartig.

Hoffentlich ist dies das letzte Mal, dass Cabrera gerufen werden muss, denn dieser Typ hat die Ware.