Marlins Pitcher Daniel Castano von Line Drive in den Kopf getroffen

Die Miami Marlins besuchten Cincinnati, um am Donnerstagnachmittag gegen die Reds anzutreten. Daniel Castano warf für Miami am Ende des ersten und hatte bereits einen Lauf aufgegeben, bevor Donovan Solano auf die Platte kam. Bei einem 1:1-Pitch traf Solano einen Line Drive, der Costano in einer äußerst beängstigenden Sequenz in den Kopf nagelte.