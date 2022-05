Startseite/Welt/ Matt Barnes ruft Patrick Beverley wegen „respektloser“ Chris-Paul-Kommentare an Matt Barnes ruft Patrick Beverley wegen „respektloser“ Chris-Paul-Kommentare an

Der Montag war ein ziemlicher Tag für das Sportfernsehen, da die Phoenix Suns jedem Basketballanalysten für die nächsten vier Monate nach ihrem katastrophalen Spiel 7 endlose Gesprächsstoff bescherten Niederlage gegen die Dallas Mavericks. Was sich als brillantes Manöver für Engagement und Inhalt herausstellte, lud ESPN Patrick Beverley ein, an den Morgenshows teilzunehmen und den Hasser in ihm für ein nationales Publikum zu entfesseln. Insbesondere hatte Beverley Chris Paul im Fadenkreuz und sein viraler Moment kam, als er Stephen A. Smith sagte, dass Paul ein „Verkehrskegel“ in der Verteidigung sei, der am empfangenden Ende der Verleumdung sein sollte, die normalerweise gewöhnlichen Zielen wie Paul George vorbehalten ist oder Ben Simmons.

Cue das „Er ist aus der Reihe, aber er hat Recht“ GIF. Paul war im Laufe seiner Karriere offensichtlich ein großartiger Verteidiger, aber es gibt nur so viel wie ein 6-Fuß-, -Jahr- alter Point Guard kann gegen Luka Doncic ausreichen. Beverleys Aktualitätsvoreingenommenheit zeigte sich jedoch sowohl in der Art und Weise, wie er auf den Niedergang auf dieser Seite des Balls hinwies, als auch in seiner Forderung, dass Paul Hitze übernehmen sollte. Bei allem, was Sie über Paul sagen können, können Sie absolut nicht sagen, dass er nicht mehr als seinen gerechten Anteil an Kritik erhalten hat. Die Verleumdung von Chris Paul ist seit über einem Jahrzehnt im NBA-Diskurs allgegenwärtig.

Beverleys Kommentare waren also amüsant, aber sie waren nicht ganz korrekt. Matt Barnes bemerkte dies und beschloss, dass er in der heutigen Folge von NBA Today

etwas sagen musste.

Gut gesagt von Barnes. Wir alle sind in der Lage, die Fehler von CP3 zu kritisieren und gleichzeitig seine Größe anzuerkennen. Solch eine nuancierte Analyse ist natürlich nicht annähernd so fesselnd wie Beverley, der Paul direkt nach dem schlimmsten Verlust der Karriere des zukünftigen Hall of Famers in die Luft jagt. Aber es sollte trotzdem eine gewisse Wertschätzung dafür geben.

Barnes war wahrscheinlich motiviert, seinen langjährigen Teamkollegen zu verteidigen, aber das bedeutet nicht, dass er falsch liegt.