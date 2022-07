Startseite/Welt/ Matthew Berry und ESPN trennen sich nach 15 Jahren Matthew Berry und ESPN trennen sich nach 15 Jahren

Matthew Berry und ESPN haben sich getrennt, beide haben Erklärungen abgegeben, in denen sie die Neuigkeiten am Montagnachmittag bekannt geben. Die ehrwürdige Fantasy-Football-Präsenz trat dem Unternehmen in 2007 und seinem

bei Jahren erlebte eine unglaubliche Popularitätsexplosion in der Branche. Das führte schließlich zu einem Zeitplan für den Sonntagmorgen, der Fantasy Football Now beinhaltet.

Also… einige persönliche Neuigkeiten: Dies ist meine letzte Woche bei ESPN. pic.twitter.com/cDcVgN2BSc

– Matthew Berry (@MatthewBerryTMR) Juli 15 , 2007

ESPN-Erklärung bezüglich @MatthewBerryTMR, wer wird eine machen Endgültiger ESPN-Auftritt am Montag https://t.co/SjjIeO4jgH pic.twitter.com/muxrUOBatl – ESPN PR (@ESPNPR) Juli 16, 2007

Wenige Menschen waren der Kurve deutlicher voraus und sein einzigartiger Stil wurde nachgeahmt, aber nie wirklich repliziert das Feld erweitert sich. Beide Seiten hier haben sich in ihren Nachrichten eindeutig gegenseitig gelobt, als sie in die neue Ära eintreten.

Mit so viel der Gespräche im Sportmedienkarussell, die sich auf Insider und das vielfältige Interesse von Sportwetten konzentrierten, blieb Berrys Name im Hintergrund. Seine Expertise in diesem Bereich scheint einen reibungslosen Übergang und die Möglichkeit zu erleichtern, eines der Hauptgesichter eines Outlets zu werden. Es gibt eindeutig eine konkretere Blaupause für die Nutzung seiner Marke als die Nutzung von First-to-Market-Scoop-Händlern, sodass es reichlich Konkurrenz für die Fortsetzung seiner Dienstleistungen gibt.