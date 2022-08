Startseite/Welt/ Max Kellerman stimmt den Vergleichen zwischen Aaron Rodgers und Michael Jordan nicht zu Max Kellerman stimmt den Vergleichen zwischen Aaron Rodgers und Michael Jordan nicht zu

Aaron Rodgers hat aufeinanderfolgende MVPs gewonnen und seine Suche nach einem dritten wird im September beginnen. Dieses Mal wird er ohne seine zuverlässigste Option auskommen, da Davante Adams jetzt bei den Las Vegas Raiders ist. Adams wurde Anfang dieser Woche in einem Interview mit The Pivot nach Rodgers gefragt und war sehr höflich. Dann machte er Schlagzeilen, indem er sagte, Rodgers habe den „Michael-Jordan-Effekt“, bei dem seine bloße Anwesenheit seine Teamkollegen dazu inspirierte, auf ein höheres Spielniveau aufzusteigen.

Michael Jordan mit buchstäblich irgendjemandem zu vergleichen, reicht heutzutage aus, um Aufsehen zu erregen, und Adams‘ Kommentare erhielten dasselbe Behandlung. Sein Zitat wurde in der heutigen Morgenausgabe von Keyshawn, JWill & Max diskutiert. Max Kellerman widersprach der Prämisse entschieden und erklärte kurz und bündig, warum.

Das sollte so ziemlich das Ende sein. Wie MJ ist auch Rodgers ein absoluter Superstar, der das Team um ihn herum aufwertet, wenn es gut läuft. Im Gegensatz zu MJ ist Rodgers in der Nachsaison immer wieder zu kurz gekommen. Für einen NFL-Quarterback ist es viel schwieriger, in der Nachsaison so oft zu gewinnen wie Jordan – selbst Tom Brady, der weithin akzeptierte GOAT im Fußballbereich, hat noch nie so drei Tore gemacht wie Jordan. Aber Rodgers ist zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere eher für seine Misserfolge als für seine Erfolge in diesem Bereich bekannt.

2022 Andererseits sollte es keine allzu große Überraschung sein, dass Jordan der Name war, den Adams wählte wir reden über Rodgers. Die beiden mochten schließlich The Last Dance .

