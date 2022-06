Startseite/Welt/ Max Kellermans Jump Shot ist etwas Max Kellermans Jump Shot ist etwas

Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie ein Sprungwurf von Max Kellerman aussieht, Mann, habe ich Neuigkeiten für Sie. Am Mittwoch hat der Twitter-Account von Keyshawn, JWill & Max ein Video gepostet, in dem Kellerman von der Freiwurflinie aus schießt, und, Leute, es ist wirklich etwas Besonderes.

Hier ist es:

Ach nein. @maxkellerman pic.twitter.com/CNifpkx3nN – Keyshawn, JWill & Max (@KeyJayandMax) 1. Juni

Ich tu nicht Ich weiß viel, aber ich kann definitiv sagen, dass niemand diesen Pullover „nass“ nennen würde.

Ich kann sehen, was hier vor sich geht, und glaube, dass es einige einfache Lösungen gibt. Kellermans Sprung und Form sind einfach zu steif. Er muss sich etwas lockern. Sein linker Fuß zeigt auch nicht zum Korb – er steht in einem diagonalen Winkel nach links – was ihn aus dem Gleichgewicht bringen wird. Außerdem muss er seinen ganzen Körper in die Aufnahme bringen. Es scheint, dass er ein wenig hüpft und dann mit der eigentlichen Veröffentlichung alle Arme in die Luft jagt.

Seine Form ist bedauerlich, aber letztendlich mit dem richtigen Training korrigierbar. Oder er könnte einfach weiter im Fernsehen und Radio sein und seine NBA-Träume jetzt aufgeben. Wenigstens wurde er nicht von Jay Williams veräppelt.

Ich kann nicht der einzige sein, der Kellerman und Mike Greenberg jetzt unbedingt spielen sehen will PFERD, oder?