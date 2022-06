Startseite/Welt/ Max Scherzers Hund biss in seine nicht werfende Hand Max Scherzers Hund biss in seine nicht werfende Hand

Max Scherzer befindet sich derzeit in der IL, um eine schräge Belastung nach einem verbrühenden Start in das Jahr für die New York Mets zu rehabilitieren. Ein Bericht der New York Post von heute zeigt, dass Scherzers Reha-Aufenthalt nicht gerade eine zurückhaltende Angelegenheit war und berichtet, dass Scherzers Hund seine nicht werfende Hand gebissen hat. Per the Post:

LOS ANGELES – Max Scherzer hat eine neue Verletzung zu reparieren, aber wahrscheinlich keine das wird ihn zusätzliche Zeit auf der Verletztenliste kosten.

Zu Hause in Florida wurde der Rechtshänder der Mets laut einer Quelle in den letzten Tagen von einem seiner Hunde gebissen. Der Biss galt Scherzers nicht werfender (linker) Hand, was die Besorgnis des Teams verringerte. Scherzer ist auf der IL mit einer schrägen Belastung und rehabilitiert sich für eine mögliche Rückkehr zu den Mets im Juli.

Sprechen Sie über eine Katastrophe, die nur knapp vermieden wurde. Es wäre das übliche Mets-Glück für Scherzer gewesen, etwas Wichtiges zu verletzen, während er sich zu Hause in der Reha befindet, insbesondere wenn ihn etwas wie sein eigener Hund beißt. Das ist genau das Richtige, da Francisco Lindor die Zeit verpasst hat, nachdem er Anfang dieser Saison seinen Finger in eine Hoteltür geklemmt hatte.

05Die Mets führen trotz Scherzers Abwesenheit bequem den NL-Osten an, aber hoffentlich entspannt sich Scherzers Hund und New York muss das nicht sorge dich um irgendetwas.

