Jeff Pearlman und Jason La Canfora haben Gedanken. Die beiden langjährigen Sportjournalisten hatten am Mittwoch einen öffentlichen Spucke auf Twitter, nachdem Pearlman im Sports Illustrated-Feed Anstoß an „einigen ernsthaften Clickbait-Bullen“ genommen und nach Mitternacht an der Ostküste getwittert hatte. Der fragliche SI-Artikel, der letzte Woche veröffentlicht wurde, fasst etwas zusammen, was La Canfora in einem Radioauftritt im Juni gesagt hat th.

Das ist ein ernsthafter Clickbait-Bullshit von @NoahStrackbein und @SInow. Zuerst schickt Sie eine kleine Überschrift unter einer Geschichte zu einem BERICHT!!!! …dass Deshaun Watson niemals für die Browns spielen wird! Wow! Das muss ich lesen! Du klickst also … pic.twitter.com/qCmtkxnO7M

Pearlman war in der Hoffnung auf etwas Solideres anstelle einer Geschichte, „die über etwas berichtet, das jemand namens Jason La Canfora theoretisiert hat“. Pearlman, der anscheinend noch nie von dem langjährigen NFL-Reporter gehört hat, war von seiner Twitter-Biografie nicht überzeugt und sagte dies auch, während er La Canfora markierte, dessen Lebenslauf The Detroit Free Press, Washington Post, NFL.com und CBS Sports auflistet, wo er auch ist erschien in der wöchentlichen Pregame-Show von CBS, The NFL Today . Dann schaust du, um zu sehen, wer Jason ist. Und er ist dieser Typ— @JasonLaCanfora. Ich bin sicher, er ist ein netter Kerl, ein anständiger Kerl. Aber NICHTS in seiner Biografie deutet auch nur ein bisschen Insiderwissen an. [3] pic.twitter.com/h0o11xnzBU — Jeff Pearlman (@jeffpearlman) 6. Juli 2022 Heute Morgen La Canfora, wer ist offenbar im Urlaub am Strand, wachte von Pearlmans Tweets auf und antwortete, bevor ihm klar wurde, dass er zuvor den New York Times-Bestsellerautor von Showtime: Magic, Kareem stummgeschaltet hatte , Riley und die Los Angeles Lakers Dynastie der 712s. La Canfora schlug Pearlman vor, in Zukunft Google zu verwenden, um „zu verhindern, dass Sie wie ein Vollidiot dastehen“. Ich wurde während eines Radiointerviews nach Watson gefragt. Sie sollten es sich eigentlich für den Kontext anhören, da Sie plötzlich an meinen Meinungen interessiert sind. Garantieren Sie nicht. Überlegen Sie dann, warum jemand diese Meinung überhaupt für bemerkenswert hielt. Und wo sind all meine „Hot Take“-Tweets darauf? – Jason La Canfora (@JasonLaCanfora) 6. Juli

Versuchen Sie Google oder fragen Sie George Solomon, Emilio Garcia-Ruiz oder Gene Myers oder Sean McManus über ihr Vertrauen, wenn ich über etwas berichte. Denke vielleicht darüber nach, was du zu erreichen dachtest, wenn du überhaupt zu mir kamst. Irgendwie klobig! Fühlt sich heiß an. Sicherlich können Sie es besser machen

Entschuldigen Sie die verspätete Antwort. Du wurdest stummgeschaltet. Ich bin mir nicht sicher, warum ich es getan habe oder wann ich es getan habe, aber meine Instinkte waren ziemlich gut. Zurück zum Strand. Zurück zur Stummschalttaste. Bleibt gesund

Wenn Sie sich fragen, warum La Canfora Pearlman blockiert haben könnte, zeigt eine Suche in ihren beiden Twitter-Namen eine Reihe von Antworten an die beiden in Tweets über Politik aus den Monaten vor und nach dem 2016 Präsidentschaftswahlen sowie einige wenige im Sommer 2022. Unabhängig davon, ob La Canfora retweetet oder geantwortet hat, bleiben nur Pearlmans Original-Tweets übrig.