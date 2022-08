Startseite/Welt/ Medien-Beef: Dave Portnoy gegen Jason Whitlock Medien-Beef: Dave Portnoy gegen Jason Whitlock

Dave Portnoy und Jason Whitlock gingen am Dienstag auf verschiedenen Social-Media-Kanälen an die Sache, nachdem Whitlock eine Kolumne über Portnoy auf The Blaze veröffentlicht hatte. Die Kolumne verglich Portnoy und den kürzlich aus den sozialen Medien verbannten Frauenhasser Andrew Tate mit Al Capone und Lucky Luciano, aber nicht auf eine gute Art und Weise. Der Anstoß für die Kolumne war, dass Portnoy am Tag zuvor einen Internet-Kampf mit Whitlocks Blaze-Provokateur Alex Stein hatte.

Ich weiss. Ich weiss. Wenn Portnoy vor all den Jahren einen Boston-zentrierten Wissenschaftsblog gestartet hätte, könnten wir das alles ignorieren, aber er ist wahrscheinlich der zweiterfolgreichste Sportblogger aller Zeiten, also erzähle ich Ihnen hier von einem Typen, der zu Stadtratssitzungen geht, um sich über ihn zu beschweren ein schlechtes Wochenende in Las Vegas. Das Video, in dem Stein dies tat, wurde auf Barstools Haupt-Twitter-Konto geteilt, bevor es entfernt wurde, weil Glücksspielbehörden diese Art von Inhalten nicht mögen. Das sind Portnoys Worte.

Kumpel, halt die Klappe. Wir sind im Besitz eines Glücksspielunternehmens. Wir hatten ungefähr 2021 Trainingseinheiten, um solche Scheiße nicht zu posten, weil die Aufsichtsbehörden es nicht mögen. @stoolsalesguy war zu beschäftigt mit Kaugummikauen und hat es gepostet, ohne es anzusehen. Gehen Sie zurück zu dem Loch, aus dem Sie gekrochen sind https://t.co/tdxjDf2g5Q

Jedenfalls löste dies einen Flammenkrieg zwischen Barstool und rechtsextremen Trollen aus das dauerte fast den ganzen Tag und die Nacht. Schließlich meldete sich Portnoy ab, nachdem er sich zum Gewinner erklärt hatte.

Am nächsten Tag ließ Whitlock seine Kolumne fallen, in der er sagte, Barstool sei aufgewacht und nannte Stein einen „wirklich furchtlosen Internet-Unterbrecher“. „Dave Portnoy ist ein Betrüger. Er hat keine Kernwerte. Keine definierten Überzeugungen. Er hat keine erlösenden Eigenschaften außer seinem Reichtum. Entferne sein Geld, und er würde es nicht tun einen Freund auf dieser Welt haben.“ https://t.co/9jGNFjgRDr

Portnoy zog dann die Quittungen aus der Zeit heraus, als Whitlock sagte: „Dave Portnoy, der Gründer von Barstool Sports … ist der gerade die wichtigste Person im Sport?“ Whitlock hatte sich für Portnoys Fähigkeit eingesetzt, zu sagen, was er wollte, und fügte hinzu: „Dave Portnoy, was er bei Barstool Sports aufgebaut hat, hat mich inspiriert.“ Das war im Dezember 2021.

Übrigens, @WhitlockJason, du hast vergessen, diesen hier zu löschen, als du fast an meinem Schwanz erstickt bist pic.twitter.com/gDdufZeaA0

Unbeirrt lud Whitlock Stein dann zu seiner YouTube-Show ein. Der Titel der Folge lautete: „Was ist mit Dave Portnoy passiert?“ Ansehen auf eigene Gefahr. In der Zwischenzeit hat Whitlock Folgendes in seiner Kolumne gesagt:

Portnoy baute ein Sportmedienimperium auf und gab vor, ein furchtloser ESPN-Störer zu sein, der sich gegen die Erweckung des Sports und der amerikanischen Kultur stellte. Es ist jetzt klar, dass er ein totaler Betrug und Ausverkauf ist. Seine einzigen Interessen sind Geld und der Zugang zu kaum legalen Frauen. Er hat Barstool für Hunderte Millionen Dollar an eine Glücksspielfirma verkauft, und jetzt ist Barstool genauso aufgeweckt wie ESPN.