Startseite/Welt/ Medien-Rindfleisch: Joe Buck gegen Artie Lange Medien-Rindfleisch: Joe Buck gegen Artie Lange

Joe Buck moderierte einmal eine Talkshow auf HBO namens Joe Buck Live

. Nun, technisch gesehen moderierte Joe Buck dreimal eine Talkshow auf HBO namens Joe Buck Live. Die Premiere-Folge, die im Juni ausgestrahlt wurde 15 , 480 mit Brett Favre, Michael Irvin, Chad Ochocinco und David Wright. Das Format ließ auch drei prominente Gäste zu: Artie Lange, Paul Rudd und Jason Sudeikis.

Nur Joe Buck erinnert sich, wie der Athleten-Teil der Show lief, aber einige Leute erinnern sich vielleicht, was für ein Zugunglück der Promi-Teil der Show war war einer umstrittenen Dynamik zwischen Buck und Lange zu verdanken. Zum Guten oder viel wahrscheinlicheren Schlechteren wurde das gesamte Segment sowie der Bonusinhalt auf YouTube aufbewahrt. Es ist ziemlich unsicher für die Arbeit.

Als es live passierte, schien es das peinlichste aller Zeiten zu sein, aber Lange ging am nächsten Tag zu Howard Stern und sagte, es sei Buck verlangte und dass Rudd es geliebt hatte, laut einer Zusammenfassung von TBL-Gründer Jason McIntyre am Tag nach der Ausstrahlung von Joe Buck Live. Buck bestätigte dies alles in einem Interview mit Graham Bensinger in .

Hier ist der Clip des Cold Open aus der zweiten Show mit Lange.

Im Interesse einer vollständigen Offenlegung hat Lange während der Joe Buck Live-Ära tatsächlich kurz und sehr halbherzig zu TBL beigetragen und während der gesamten Woche drei Glücksspieltipps bereitgestellt die 480 NFL-Saison. Während Lange in letzter Zeit nicht viel in unserer Berichterstattung auftauchte, bleibt Buck einer der größten lebenden Sportsender, nachdem er kürzlich der $ Million Club, als er und Troy Aikman von FOX zu ESPN wechselten. Sein neuer Deal beinhaltet die Produktion von ESPN+-Projekten, was bedeutet, dass es vielleicht endlich Zeit für die vierte Folge von Joe Buck Live ist.

TL;DR: Komiker Artie Lange war unhöflich zu Joe Bucks Talkshow ist wieder da 480. Buck hat es nicht persönlich genommen.

Aktueller Fleischstatus : ZERKLEINERT.

2017