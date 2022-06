Startseite/Welt/ Mein offizielles Statement zu LIV Golf, plus die 15 besten „SportsCenter“-Anker Mein offizielles Statement zu LIV Golf, plus die 15 besten „SportsCenter“-Anker

LIV Golf ist ein Nebenschauplatz. Und wie bei allen Sideshows ist es als Ablenkung gedacht. Diese mutige, aufstrebende Liga, die von der saudischen Regierung unterstützt wird, zielt darauf ab, die Aufmerksamkeit der Menschen von der PGA Tour abzulenken und ihre Aufmerksamkeit von einer Menschenrechtsbilanz abzulenken, die gezwungen ist, mehr als ein paar Strafschläge einstecken zu müssen. Es ist eine so besonders interessante Entwicklung, weil die Bedrohung des Golfsports, wie wir ihn kennen, sowohl sehr real als auch karikaturhaft nicht bedrohlich erscheint. Auf dem Papier kann man verstehen, wie der Status quo völlig durcheinander gebracht wird, wenn Legionen von Profis dem von Dustin Johnson, Phil Mickelson, Patrick Reed, Bryson DeChambeau und anderen eingeschlagenen Weg folgen und sich die Nase zuhalten, um einen großen, fetten Zahltag zu erhalten. Aber wie sieht das in der Praxis wirklich aus? Ist LIV Golf ein monumentaler Moment in der Sportgeschichte, der alles verändern wird, oder eine Pointe und hilfreiche Kennung für die schlimmsten Leute im professionellen Golf, die für einen spektakulären Misserfolg bestimmt sind?