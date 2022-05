Startseite/Welt/ Menschliches Versagen ist kein Baseballfehler, sondern ein Feature Menschliches Versagen ist kein Baseballfehler, sondern ein Feature

Chris Bassitt fror Dansby Swanson mit einem wunderschönen, perfekt platzierten Fastball ein, um ihn letzte Nacht zu schlagen. Von seiner Position hinter der Home Plate aus hat Schiedsrichter Chad Fairchild es irgendwie falsch verstanden und einen Ball entschieden. Der Jubel und die Prahlerei eines Pitchers verschmolzen zu Erstaunen und Frustration. Nachdem er auf halbem Weg zur ersten Grundlinie gegangen war und dachte, seine Arbeit sei erledigt, schlurfte der große Rechtshänder zurück zum Hügel und erzielte schließlich den dritten Ausgang ohne Zwischenfall oder weiteren Schaden.

Als die Unterhaltung zwischen den Innings stattfand, teilten Bassitt und Fairchild eine kurze Interaktion, in der sich beide entschuldigten.

„Ich wusste, dass es ein Streik war, aber bei dem Gleichzeitig denke ich, dass Schiedsrichter einen der härtesten Jobs der Welt haben“, sagte Bassitt. „Ich habe kein Problem damit, wenn ein Schiedsrichter einen Anruf verpasst. Das passiert. Aber vor allem, wenn ein Schiedsrichter das einfach akzeptiert, nun, was soll ich sagen? Es ist was es ist. Ich sage die ganze Zeit, dass es ein Streik war, und dann gehe ich zurück und schaue es mir an, und sie haben Recht. Also werde ich nicht böse auf keinen Schiedsrichter sein, das sage ich Ihnen. Er sagte, er sei falsch. Ich sagte, ich liege falsch. Ich dachte: ‚In Ordnung. Lass uns weitermachen.’“

Der Moment liegt im Trend und dient als Muse für Blog-Posts. Wobei es in Wirklichkeit völlig unauffällig ist. Die Wahrheit ist natürlich, dass solche Meinungsverschiedenheiten in den Stoff des Spiels eingewoben sind. Und sie erhöhen die Komplexität, ohne abzulenken. Die Reaktionäre, die eine Machete zu einer Mücke bringen wollen, falsch und fehlgeleitet zu machen. Denn der Drang nach Roboter-Schiedsrichtern wurzelt bei all dem Guten, von dem er glaubt, dass er damit erreicht wird, in einem grundlegenden Missverständnis des Baseballsports, was er ist und was er nicht ist.

Baseball ist ein Spiel, das von Menschen gespielt und von Menschen geleitet wird. Es ist ein Spiel voller Fehler und Unvollkommenheit. Von Ecken und Kanten und dem Umgang mit Erwartungen. Pitching, gleichzeitig eine der einsamsten Unternehmungen in allen Sportarten, erfordert auch die Pflege einer Arbeitsbeziehung mit der Person, die Bälle und Schläge anruft. Die Arbeit, die Leinwand zu schaffen, auf der gemalt werden soll, ist manchmal chaotisch und nie ohne ein gewisses Drücken und Ziehen.

Vielleicht wird eine einheitliche Schlagzone den Sport verändern, wenn die Maschinen noch mehr Kontrolle an sich reißen und alle Entscheidungen an kalte künstliche Intelligenz ausgelagert werden zum besseren. Aber selbst wenn dieses Zugeständnis gemacht wird – und es ist ein großes angesichts des Mangels an Beweisen bis zu diesem Punkt und des unbestreitbaren Schadens, der durch die Eliminierung der Kunstfertigkeit und Bedeutung des Fängers entsteht – werden wir dieses Gewebe verlieren. Und vielleicht ist es dir nicht wichtig. Es ist für mich und so viele andere, die kein fehlerfreies und getrenntes Ökosystem brauchen, um das Spiel zu genießen.

Bei Baseball ging es schon immer um Anpassung. Und eine neutrale Partei, die ihr Bestes gibt, um die Integrität des Spiels zu bewahren. Für ein faires Umfeld. Der Schiedsrichter tut dies nicht, weil er nicht angeschrien oder über Social-Media-Kohle geharkt werden möchte. Das sind Bedenken, die weit weniger wichtig sind als der Hauptmotivationsfaktor.

Was dem Spiel gerecht werden soll. Denn das ist die Berufung. Ein berufener Schiedsrichter weiß, dass er niemals erfüllen kann. Aber vielleicht, nur vielleicht, ist das Streben nach dieser Perfektion sinnvoller als die computerisierte Version der Utopie. Vielleicht geht es um den Weg und nicht um das Ziel.

Überall im Sport sehen wir Veränderungen, die umgesetzt werden, um das Zuschauerpublikum, die Spieler und die piepsigsten, fantasielosesten Köpfe zu sättigen WLAN-Zugang. Fortschritt ist unerlässlich und Neuerfindung ist erforderlich. Vielleicht bedeutet Ihnen die Bassitt-Fairchild-Entspannung also nichts. Es bedeutete ihnen jedoch etwas, und dieses gemeinsame Feld des Respekts förderte einen sehr menschlichen Moment. Baseball sollte vorsichtig und vernünftig sein, wenn es darum geht, diese schöne, komplizierte und manchmal ärgerliche Ecke des Sports auszugleichen. Denn es sollte immer einen Platz dafür geben.