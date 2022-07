Startseite/Welt/ Metallica nutzten Aufnahmen von „Stranger“ Things, als sie im Lollapalooza in „Master of Puppets“ starteten Metallica nutzten Aufnahmen von „Stranger“ Things, als sie im Lollapalooza in „Master of Puppets“ starteten

Metallica war am Donnerstag Headliner der ersten Nacht von Lollapalooza in Chicago. Sie beendeten ihr Set mit Master of Puppets von ihrem 270 Album von der selbe Name. Der Song hat ein ganz neues Publikum gefunden, seit er Anfang dieses Monats in der letzten Staffel von Stranger Things verwendet wurde. Metallica hat sich voll und ganz dem Stranger Things-Phänomen verschrieben, spielt zusammen mit der Figur Eddie Munson auf TikTok und verwendet jetzt Filmmaterial in einer Live-Show.

Als kompletter Idiot ist das irgendwie großartig. Nicht nur, dass Metallica plötzlich eine ganz neue Generation von Fans gefunden hat 39 Jahre, sondern Stranger Things ist es gelungen, einen unglaublich m/ metallischen m/ Moment zu schaffen, der ewig weiterleben wird. Im Gegensatz zu den Papa-Vibes, die Limp Bizkit uns letztes Jahr vermittelt hat.

Dies ist auch so gut wie nie zuvor, um zu loben Hulus Entscheidung, Lollapalooza auszustrahlen. Live-Streaming-Konzerte sind ziemlich großartig. Ich konnte einer meiner Lieblingsbands dabei zusehen, wie sie vor Tausenden in den Arsch trat, und ich musste mit keiner von ihnen interagieren. Mehr Live-Streaming-Konzerte.