Mets Broadcast Booth geht nach „Stroking Out"-Kommentar aus den Fugen

Erlauben Sie mir, ein Szenario zu skizzieren, das sich letzte Nacht in mehreren Höhlen und Einzimmerwohnungen abgespielt hat. Ein Fan der New York Mets versuchte lange aufzubleiben, um zu sehen, wie ihr hervorragendes Baseballteam an der Westküste gegen die San Diego Padres spielt. Die Dinge liefen gut, als die Besucher zu einer 5-1-Führung heraussprangen und versuchten, im sechsten Inning ein paar Versicherungsläufe hinzuzufügen, damit der alte Pete oder Becky oder wer auch immer heute Morgen ins Bett gehen und nicht völlig überfordert sein konnte.

Benommen und desorientiert hörte der Fan Keith Hernandez sagen „streichelnd“ und die Dinge gingen seitwärts, unsicher, ob es wirklich passiert war oder es eine Erfindung von ihnen war Vorstellung.

Nun, diese Leute können sich beruhigt zurücklehnen, wissend, dass sie nicht verrückt sind und die Verrücktheit dafür gesorgt hat.

Glaube es oder nicht, es gab einen Teil 2 zu diesem Gespräch 😂 pic.twitter.com/SEWPs3YyWa – SNY (@SNYtv) 7. Juni 2022

Erhellende Konversation. Ein weiteres Beispiel dafür, warum dies der beste Stand im Baseball ist. Keine Angst davor, ins Schleudern zu fahren.