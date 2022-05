Startseite/Welt/ Michael A. Taylor führt Zauberei, Robs Home Run durch Michael A. Taylor führt Zauberei, Robs Home Run durch

Die Kansas City Royals und die St. Louis Cardinals gehen mit Baseball am Montagnachmittag locker in die Arbeitswoche. Diese Spiele können etwas schläfrig sein und die Engine springt manchmal nicht an. KC-Mittelfeldspieler Michael A. Taylor hatte jedoch keine Probleme, die nötige Energie und Furchtlosigkeit aufzubringen, die erforderlich waren, um einen Möchtegern-Homer von Andrew Knizner mit einem bemerkenswerten Sprunggriff zu schnappen.