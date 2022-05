Startseite/Welt/ Michael Wilbon scheint von der Wärmekultur nicht allzu beeindruckt zu sein Michael Wilbon scheint von der Wärmekultur nicht allzu beeindruckt zu sein

Die Boston Celtics führten die Miami Heat von Midsommar an die Klippe letzte Nacht, komplett mit einem großen Hammer, um die Arbeit zu beenden. Es war ein so gründlicher Tritt in den Hintern, wie Sie ihn jemals in der NBA vom Sprung an gesehen haben. Eine festgefahrene Serie kehrt nach South Beach zurück und es hat keinen Sinn, den einseitigen Verlust mit solch dramatischer Dringlichkeit zu beklagen. Dennoch könnte es sich lohnen, darüber nachzudenken, wie miserabel es für Heat-Fans von Anfang an gewesen sein muss.