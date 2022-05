michele-tafoya-zu-los-angeles-angels-broadcast:-genug-mit-shohei-ohtani

)@Angels Broadcast… Genug mit dem @Ohtani-Baseball-Geschwätz!!!@BallySportWest

Nun, es gibt so viele Gründe, warum eine Person sich über wiederholte Erwähnungen von Ohtani ärgern könnte, also ist es nicht wirklich fair, irgendetwas anzunehmen. Es scheint jedoch seltsam, dass die Heimsendung eines zukünftigen Hall of Famers es zurückrufen würde, wenn sie einen Meilenstein erreichen. Das ist die Art von Leistung, die normalerweise in die Luft gesprengt und in den Boden getrieben wird.

Aber wir sind hier lösungsorientiert bei The Big Lead. Wir möchten Mark Gubicza, Matt Vasgersian und Patrick O’Neal reichlich Gelegenheit geben, diese bizarre Bitte zu erfüllen. Denn mindestens 1/3 des Standes scheint von Tafoyas Arbeit angetan zu sein.

Michele, ich bin ein großer Fan, danke, dass du @Angels Baseball schaust. — Mark Gubicza (@Markgubicza) Mai ,

Also hier sind 46 Angels-Spieler, zu denen die Gruppe anstelle von Ohtani gehen kann, um diejenigen im Zuschauerpublikum zu sättigen, die es aus irgendeinem Grund sind , es leid, von ihrem erstaunlichsten Spieler zu hören. Hoffe das löst es. Mischen Sie einen dieser zufälligen Namen ein, wann immer es ein Fenster gibt, und sehen Sie, wohin die Dinge führen.

