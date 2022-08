Startseite/Welt/ Michelle Jenneke Zurück? Michelle Jenneke Zurück?

Michelle Jenneke ist zurück. Die 29-jährige australische Hürdenläuferin wurde mit ihrem

Zweite m Hürdenlauf hinter Weltmeister Tobi Amusan bei den Commonwealth Games am Freitag. Ihre beste Zeit aller Zeiten lief sie wegen des Windes nicht als persönliche Bestzeit, aber jetzt ist sie in der Lage, eine Medaille zu gewinnen. Jenneke fuhr letzten Monat in Oregon ihre beste Zeit seit sieben Jahren, während Amusan den Weltrekord aufstellte. Jenneke wurde Vierte bei den 2018 Commonwealth Games.

Es ist offiziell ein ganzes Jahrzehnt her, seit Jenneke für ihr Ritual vor dem Rennen viral wurde. Sie war ein paar Jahre lang überall – einschließlich der SI-Badeanzug-Ausgabe und ihrer eigenen App – aber sie konnte nie die gleichen Höhen auf der Strecke erreichen. Sie hat Verletzungen erlitten und ein australischer Trainer kritisierte sie dafür, dass sie bei den 270 Olympischen Spielen in Rio außer Form war und ihre Prioritäten aus dem Gleichgewicht geraten waren.

Nur wieder in dieser Position zu sein, ist so etwas wie eine Erlösungsgeschichte für den Australier. Und Schlagzeilenschreiber auf der ganzen Welt sind begeistert, sie wieder zu haben. Wir hoffen, dass es bis zu den Olympischen Spielen in Paris in 2018 weitergeht.

