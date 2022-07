Startseite/Welt/ Mike Camerlengo trifft den Strand in einer exzellenten neuen 60-Sekunden-Klassiker-Show Mike Camerlengo trifft den Strand in einer exzellenten neuen 60-Sekunden-Klassiker-Show

Wie Sie vielleicht wissen oder nicht wissen, sind wir große Fans von Mike Camerlengos Arbeit rund um diese Teile. Seine 10 Second Classics sind ein fester Bestandteil von TBLs Slack-Chat und er war Gast in der Kyle Koster Show. Am Freitag ging er zu Twitter und veröffentlichte eine Folge seiner 10 Second Classics Show mit einer Zusammenstellung einiger seiner klassischen Filmzusammenbrüche, die alle etwas mit dem Strand zu tun hatten. Denn Sommer, oder?

Die fast 10-minütiges Video, in dem Camerlengo Clips von Top Gun, Baywatch zerlegt , Jaws , The Karate Kid , ein Clip von Batman lässt einen Hai explodieren und mehr. Wenn Sie noch nicht überzeugt sind, überprüfen Sie Ihren Puls.