Mike Clevinger tauscht vor dem Spiel einen Baseball gegen ein Bier

Die San Diego Padres sind am Montag in Miami, um gegen die Marlins anzutreten, und Padres-Rechtssprecher Mike Clevinger ist in Partylaune. Vor dem Spiel warf Clevinger einem Fan auf der Tribüne im Austausch für ein Bier einen Ball zu.

Hör zu:

@King_Grxzzly pic.twitter.com/Xn4AOtV56y — Josean 🇩🇴 (@elitejosean) August 14 , 2021

Das ist ziemlich toll. Clevinger ist ein wirklich lustiger Typ, also ist es nicht schockierend, dass er der Typ ist, der bereit war, dies zu tun. MLB-Fans sind bereit, so ziemlich alles für einen Baseball einzutauschen.

Hey, es ist ein freier Tag für Clevinger, also ist das wahrscheinlich in Ordnung. Er wird am Mittwoch aufschlagen, wenn er gegen Pablo Lopez antreten wird.

Clevinger ist zurück, nachdem er

erholt sich von einer Tommy-John-Operation. Bisher ist er in dieser Saison 4-4 mit einem 3. 14 ERA und einem 1. 15 PEITSCHE rein Auftritte (14 beginnt). Clevinger hat bei vier seiner letzten fünf Starts zwei oder weniger Läufe zugelassen.

Er fährt einen guten Streak und genießt es eindeutig.

