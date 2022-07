Mike Tannebaum wählt Mac Jones als Sneaky MVP Pick für 2022

Mike T all-in auf Mac Jones (über @GetUpESPN). pic.twitter.com/je9mIvQzab

Tannebaum erläuterte später einige seiner Argumente weiter.

Ähnlich wie in der letzten Saison rührt jegliches Vertrauen in Jones und die New England Patriots im Allgemeinen von dem Vertrauen in Bill Belichick her, um die Dinge herauszufinden. Tannebaum glaubt, dass Belichick sich als Play-Caller auszeichnen kann, was zu einer erfolgreichen Saison für das Team und einer guten Saison von Jones führt, was zu führen könnte ein MVP.

Es ist jedoch schwer vorstellbar, dass dies Realität wird. Abgesehen von der Tatsache, dass die AFC East so konkurrenzfähig ist wie lange nicht, wird es Jones in diesen Tagen schwer fallen, die erforderlichen Zahlen für einen MVP-Kandidaten bei QB aufzustellen. Jeder MVP-Gewinner der letzten 10 Jahre hat obszöne Zahlen zusammen mit aufgestellt toller Mannschaftserfolg. Jones wird eher eines dieser Kästchen ankreuzen als beide.

Ich liebe den Optimismus. Wenn Belichick beschließt, den Gouverneur aus der Offensive zu nehmen und Jones ihn greifen und zerreißen zu lassen, könnte er am Ende eine großartige Saison haben. Oder er könnte einen schlechten haben. Es ist schwer zu sagen, weil Jones letztes Jahr absolut nichts anvertraut wurde.

Aber der Juli ist eine Zeit der Hoffnung. Wir werden bis zum Montag nach Woche 1 warten, bis die Kritik hereinkommt.