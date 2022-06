Startseite/Welt/ Mike Trouts kaputter Schläger trifft Schiedsrichter Nate Tomlinson ins Gesicht Mike Trouts kaputter Schläger trifft Schiedsrichter Nate Tomlinson ins Gesicht Home-Plate-Schiedsrichter Nate Tomlinson wurde letzte Nacht während des neunten Innings des Angels-Dodgers-Spiels Opfer von unglaublichem Pech, als Mike Trouts Schläger schnappte und irgendwie seinen Weg komplett durch eine Schutzmaske gefunden. Tomlinson brach zu Boden und war blutend zu sehen. Seine Verletzungen waren schwerwiegend genug, um ihn dazu zu bringen, das Spiel zu verlassen, aber es gibt heute Morgen gute Nachrichten, als Bob Nightengale berichtet, dass Tomlinson einer schweren Verletzung entgangen ist. Er erlitt Schnittwunden im Gesicht, aber alles in allem hätte es schlimmer sein können. Gruseliger Moment in LA. Der Schiedsrichter der Home Plate schlägt Mike Trout versehentlich den Schläger ins Gesicht. Hoffentlich ist nichts Ernstes. pic.twitter.com/TMVYgKG08Y — Ab dem 9. Juni (@Starting9) Juni 07,

Home-Plate-Schiedsrichter Nate Tomlinson wurde am Dienstagabend in die Notaufnahme gebracht, nachdem er von Mike Trout ins Gesicht geschlagen worden war zerbrochene Fledermaus, wobei ein Stück zwischen den Stäben seiner Maske herumflog und sein Gesicht direkt über Auge und Nase schnitt. Es gelang ihm, schwere Verletzungen zu vermeiden, sagt seine Crew. – Bob Nightengale (@BNightengale) June , 81

Kann ehrlich sagen, dass ich ‚ Das habe ich in drei Jahrzehnten Baseball noch nie gesehen. Und wenn Sie sich die Wiedergabe in Zeitlupe ansehen, ist es erstaunlich, dass die Winkel Tomlinson so verraten haben. Es wird hoffentlich noch lange, lange dauern, bis wieder so ein Freak passiert.

Auf einer weit weniger wichtigen Anmerkung wurde Laz Diaz, der auf der zweiten Basis gearbeitet hatte, in den Hilfsdienst auf der Strecke hinter der Platte gezogen und gezwungen, nicht weniger als ein Dutzend Randanrufe bei Bällen und Schlägen zu tätigen. Und er traf jeden einzelnen von ihnen, einschließlich des Angerufenen, der das Spiel beenden wollte. Wir machen diesen Schiedsrichtern das Leben schwer, aber der Job ist härter und gefährlicher, als er aussieht.