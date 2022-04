Startseite/Welt/ Mike Vrabel sah nach dem schockierenden AJ Brown Trade der Titans nicht glücklich aus Mike Vrabel sah nach dem schockierenden AJ Brown Trade der Titans nicht glücklich aus

Die Tennessee Titans schockierten die Footballwelt und ihre eigenen Fans, indem sie All-Everything Wide Receiver AJ Brown in einem NFL Draft Trade an die Philadelphia Eagles schickten am Donnerstagabend. Es war für Adam Schefter eine bedeutsame Neuigkeit, zwischen den Kuchenbissen eine Pause einzulegen und zu sehen, was das alte Telefon nach so vielen unbeaufsichtigten Stunden tat. Und schockierend genug, um selbst die am meisten angeschlossenen unter uns zweimal hinzunehmen. Oder stehen Sie auf und gehen Sie herum, um die Fassung wiederzuerlangen.

Titans-Trainer Mike Vrabel lebte dieses Leben, als Kameras seine Reaktion auf das Drehen und Dealen festhielten. Körpersprache ist natürlich nicht alles, aber auch nicht nichts.

Das war Mike Vrabels Reaktion zum AJ Brown-Handel? pic.twitter.com/CYOOwcdcJt

Wir haben alle diesen Schritt gemacht. Entweder, wenn unser Team zum dritten Mal in Folge drei und aus geht, oder Sie feststellen, dass auf halbem Weg des Prozesses keine Tücher am Wickeltisch liegen. Er sah aus wie Phil Helmuth, der bei einer Late-Night-Pokershow von einer glücklichen Hand überwältigt wurde. Es ist nicht das, was Sie in einer Nacht voller Versprechen wollen. Es bleibt nur noch wenig übrig, außer dass Vrabel für einen Moment geschockt war und den Vorhang auf eine ehrliche Reaktion fallen ließ.

„Nicht so lange wie ich der Cheftrainer“, sagte Vrabel zu Rich Eisen im April, als er nach einem möglichen Umzug gefragt wurde. „Ich liebe AJ beruflich und persönlich. Ich kenne ihn gut als seinen Trainer und genieße es, ihn so oft wie möglich zu sehen. … „Solange ich hier Trainer bin, würde ich AJ Brown in meiner Fußballmannschaft haben wollen.“

)2022 Einerseits ist es nur Fußball. Andererseits ist das der Typ, der sagte, er würde sich den Penis abschneiden, um einen Super Bowl zu gewinnen. Er ist nicht verkabelt wie der Rest von uns. Er muss jetzt zwei weitere Tage Draft durchstehen und so tun, als wäre alles in Ordnung.

