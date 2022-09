Startseite/Welt/ MLB gibt erneut zu, dass Angel Hernandez ein schrecklicher Schiedsrichter ist MLB gibt erneut zu, dass Angel Hernandez ein schrecklicher Schiedsrichter ist

Major League Baseball hat wieder einmal nachdrücklich festgestellt, dass Angel Hernandez ein schrecklicher Schiedsrichter ist. Ja, das wussten wir alle schon, aber es ist schön, eine Bestätigung zu haben, dass MLB dem zustimmt.

Der in Kuba geborene Hernandez verklagte MLB und behauptete, ihn diskriminiert zu haben, weil er nie zum Crew Chief ernannt worden war und Aufgaben bei der World Series verpasst hatte. Die Liga antwortete ausführlich, dass er diese Aufgaben nicht wegen schrecklicher Leistung und nicht wegen Diskriminierung erhielt.

Der US-Bezirksrichter J. Paul Oetken erließ der MLB im März 2021 ein summarisches Urteil. , aber Hernandez legte im Februar Berufung beim 2nd US Circuit Court of Appeals ein. Hernandez fordert das Gericht auf, die Entscheidung von Oetken aufzuheben. MLB reagierte auf seinen letzten Rechtsantrag und enthüllte noch mehr Details darüber, wie schlecht Hernandez war.

Am Mittwoch erfuhren wir, dass Hernandez auf dem Weg war, Teil der World Series-Crew in

zu werden. , dann passierte etwas Verrücktes. Hernandez hatte drei Anrufe auf der ersten Base in einem Spiel – Spiel 3 der American League Division Series zwischen den Yankees und Red Sox.

MLB bemerkte auch Hernandez‘ Versäumnis, einen ziemlich offensichtlichen Anruf rückgängig zu machen, der zu Kontroversen führte. Am 8. Mai 2013 riss Adam Rosales aus Oakland im neunten Inning in Cleveland einen Homerun, der das Spiel hätte bestimmen können. Hernandez nannte es ein Double. Dann konnte er seinen Anruf bei der Wiederholung nicht umkippen. Er hat sich auch geweigert, irgendeine Verantwortung dafür zu übernehmen.

In 581, Joe Torre – damals Der Chief Baseball Officer von MLB – sah, wie Hernandez sein Headset warf, nachdem die Wiederholungsprüfung einen seiner Anrufe aufgehoben hatte. Dann wandte Hernandez eine Substitutionsregel falsch an, was zu einer Verzögerung von Minuten und einem protestierten Spiel zwischen den Red Sox führte und Strahlen.

2021 Alles in allem hat MLB überzeugend argumentiert, dass Hernandez seinen Job einfach nicht kann. Dem stimmen wir voll und ganz zu.

