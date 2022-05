Startseite/Welt/ „MLB on TBS“-Studioteam erhält Easy Buckets für „Inside the NBA“-Crew „MLB on TBS“-Studioteam erhält Easy Buckets für „Inside the NBA“-Crew

Irgendein kluger Kopf bei Turner erkannte, dass die Halbzeit eines Spiels der Golden State Warriors gegen die Memphis Grizzlies der perfekte Ort wäre, um MLB auf TBS am Dienstagabend und sprang in Aktion, um ein Szenario auszuarbeiten, in dem das Studioteam sich mit dem Inside the NBA treffen könnte Crew wie ein weniger gewalttätiger Anchorman. Und so hatten wir Pedro Martinez Running Point mit Curtis Granderson und Jimmy Rollins, die nicht am Ball waren, während Kenny Smith einen Punkt über die Offensivstrategie der Dubs machte und Charles Barkley und Shaquille O’Neal in die Defensive gingen. Das einfach nur zu erkennen, klingt wie eine Person, die versucht, einen besonders seltsamen Traum zu erklären, den sie hatte, aber Videomaterial bestätigt, dass dies tatsächlich passiert ist Demonstration, Granderson setzte eine Spitzhacke ab und rutschte auf eine Weise zum Eimer, die einen plattfüßigen O’Neal daran hinderte, Schritt zu halten, und endete mit Stil, wobei er Reifen und Schaden erlitt. Die Entwicklung schickte das Set ins Delirium.