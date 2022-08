Startseite/Welt/ MLB Trade Deadline liefert Rekord-Traffic-Day für Baseball MLB Trade Deadline liefert Rekord-Traffic-Day für Baseball

Juan Soto nach San Diego war das Kronjuwel einer aktiven und überzeugenden MLB Trade Deadline, die MLB Network und MLB Digital zu einigen Rekorden ritten. Zahlen einstellen. Die digitalen Plattformen der Liga verzeichneten 11.5 Millionen Artikelaufrufe am Dienstag, die höchste Zahl an einem Tag in ihrer

. -jährigen Geschichte hat The Big Lead gelernt. Dies krönte eine rekordverdächtige 17 Tagesstrecke von 110 Millionen Aufrufen vom 3. Juli bis 2. August eine 17 prozentuale Steigerung gegenüber der vorherigen Höchstmarke für MLB.com und die MLB-App.

Trade Deadline Special von MLB Network, ausgestrahlt von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr ET, gemittelt 80,11 Zuschauer und Spitzenwert bei 110,11 Zuschauer. Nur das 2015 Special erzielte höhere Bewertungen. Insgesamt übertraf das Netzwerk 2021 um 9 Prozent.

2021 Den Termin zu einem Ereignis zu machen, ist seit vielen Jahren eine Arbeit, und anekdotisch schien es, als ob das allgemeine Interesse in diesem Jahr weiter verbreitet war als üblich. Es ist ein Jahr und viel zu früh, um Schlussfolgerungen zu ziehen, aber die Wiederholung dieses Erfolgs in der nächsten Saison könnte den Grundstein dafür legen, dass die Erweiterung des Playoff-Feldes das Bewegen und Schütteln für mehr Menschen interessanter gemacht hat. Wenn jedes Jahr ein Spieler vom Kaliber Soto im Spiel ist, dann kochen wir vielleicht mit etwas Gas.

2021

2021