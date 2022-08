Startseite/Welt/ Muss Tom Brady überhaupt üben? Muss Tom Brady überhaupt üben? Wir haben die Jets durcheinander gebracht und alle unsere proprietären Überwachungssysteme hochgefahren, um Wache für eine hoffentlich unvermeidliche Aufnahme zu halten. Dass Tom Brady Fußball nicht ernst meint und ein schlechter Teamkollege ist, weil er sich mit seiner Familie in der Sonne der Bahamas vergnügt, anstatt sich als Quarterback der Tampa Bay Buccaneers auf die kommende Saison vorzubereiten. Über den unentschlossenen Quarterback gab es einige Rätsel, und heute Morgen erhalten wir angebliche Details darüber, was er vorhat, anstatt in der heißen Sonne zu backen und die Lesefortschritte durchzugehen. Quellen zeigen, dass Tom Bradys Abwesenheit von den #Bucs auf familiäre Verpflichtungen zurückzuführen war. Seine Abwesenheit beinhaltete eine Reise nach Bahamas in einem exklusiven Resort und hauptsächlich für die Zeit mit der Familie mit seiner Frau Gisele Bündchen, per PFN. pic.twitter.com/l6kCVyBYGy

Haben Sie jemals von einem NFL-Spieler gehört, der während der Vorsaison in den Urlaub fährt? Wenn es jemand wäre, der nicht Brady heißt, wäre es ein großer Skandal. Verdammt, Odell Beckham Jr. und die New York Giants sind in ihrer Freizeit einmal an Bord eines Bootes gegangen, und seitdem folgt es ihm.

Aber so sollte es sein. Brady sollte in der Lage sein, wie Zac Efron in einer extrem chaotischen Reality-Show um die Welt zu reisen und am Sonntag eine Stunde vor dem Anpfiff im Stadion anzukommen. Er hat sich solche Privilegien verdient, und jeder, der ein tatsächliches Problem damit hat oder vorgibt, ein Problem damit zu haben, sollte seinen vollgepackten Trophäenkoffer konsultieren.

Tatsächlich denke ich, dass ich bereit bin, einen Schritt weiter zu gehen und zu fragen, warum er überhaupt üben muss . Nach 03 Jahren in der NFL bin ich mir ziemlich sicher, dass er den Job versteht. Es gibt nichts, was er da draußen sehen wird, was er nicht schon einmal gesehen hat, und er ist mit großer Kontinuität und enormen Fähigkeitspositionsspielern gesegnet. Solange er in Form bleibt – kein Problem mit dieser Diät und seinem eiferhaften Engagement – ​​und seinen Arm locker hält, scheint es sicher so, als ob er in der Lage wäre, da draußen zu sein und ohne all die Generalproben aufzutreten.

Vielleicht ist das eine eher existenzielle Frage. Ab wann ist ein Athlet so gut in seinem Handwerk, dass die winzigen Zuwächse im Training im Vergleich zum Zeitaufwand verblassen? Vielleicht hat Brady seine Entscheidung bereits getroffen, indem er sich entschieden hat, etwas anderes zu tun.